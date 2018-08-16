Hasan Kartal: "Altından kalkılamayacak borçlar kulüplerin batmasına sebep olacak"

“Yabancı sporcuyla döviz kuru ile anlaşarak ülkeyi sıkıntıya sokmanın bir anlamı yok”

“Kulüpler, yurt dışından ucuza futbolcu alacağım derken ülkeyi düşünmek zorunda değil mi?”

“TFF’nin bundan sonra yapılacak sözleşmelerin TL bazında yapılacaktır diye bir karar alması gerekmektedir”

Ercan ATA / Ankara,(DHA) -

Çaykur Rizespor Başkan Vekili Hasan Kartal, artan kur farkı ile kulüplerin ilerleyen zamanlarda altından kalkamayacağı borçları ile batma durumuna geleceğini söyledi.

Çaykur Rizespor Başkan Vekili Hasan Kartal, Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun gelişememesindeki sebebin yurt dışından alınan ucuz futbolcu olduğunu ifade eden Hasan Kartal, artan döviz kuru ile hem ülkenin hem de kulüplerin sıkıntıda olduğunu vurguladı.

Kulüplerde 14 yabancı oyuncu oynatma sıkıntısının daha önce de yaşandığını diye getiren Çaykur Rizespor Başkan Vekili Hasan Kartal, bu sıkıntının kur farkı ile yeniden yaşandığını belirterek, “Neticede bu kadar yabancı sporcuyla döviz kuru ile anlaşarak ülkeyi sıkıntıya sokmanın bir anlamı yok. Öncelikle yapılacak ilk şey yabancı kontenjanın düşürmek ikincisi ise kulüplerin borçları hemen hemen yüzde 50 daha arttı. Burada yapılacak şey dövizi bir yerde sabitlemek. Öbür türlü zaten kulüplerin yüzde 90’ı batmıştı. Bu şekilde gittiğinde artık kurtuluşu yok. Türk futbolunun bence yüzde 80’i bu şeyden sonra batar. Çünkü bunun altından kalkmak mümkün değil. Türk milletinin duruşuna baktığınız zaman bankalarda falan bir problem olmadı, döviz geriye gidecek ama bu artışın altından kalkacak kulüp sayısı çok az. Onun için buna bir çare bulmak lazım. Kulüpler Birliği bir araya gelip artık bunu yapamıyoruz, ödeyemiyoruz demesi lazım. O olmuyorsa kulüpler kendi çabaları ile kendi sporcuları ile yapacağı anlaşmalar neticesinde kur farkını bertaraf edip bir yerdi kuru sabitlemesi gerekir. Yoksa sıkıntı büyük. İleride altından kalkılamayacağı şekilde borçlanmalar olacak ve bunlar da kulüplerin batmasına sebep olacak diye düşünüyorum

“KULÜPLER, YURT DIŞINDAN UCUZA FUTBOLCU ALACAĞIM DERKEN ÜLKEYİ DÜŞÜNMEK ZORUNDA DEĞİL Mİ?”

Hasan Kartal, Türk kulüplerinin gelişememesindeki sebebi ise şöyle ifade etti: “Yurt dışından getirilen sporcular yüzünden Türk sporcular kendilerine yer bulamıyor veya onlara bir zaman harcayıp alt yapı tesislerin güçlendirme gereği duymuyorsun. Gidiyorsun yurt dışından alıyorsun daha ucuza geliyor. Daha ucuzu gelmesi gibi bir şey yok, yurt içinde kalsın daha pahalı olsun. Kulüpler kendimi kurtaracağım, yurt dışından ucuza futbolcu alacağım derken ülkeyi düşünmek zorunda değil mi? Neticede bu para dışarıya gidiyor. Onun için içeride üretmek ve ithalatı durdurmak ihracatı artırmak amacımız. Futbolda da aynı şekilde bunu düşünmemiz gerekiyor. Yurt dışından almayacaksın aldığın zaman sıkıntı yaratıyor. Hem ülke sıkıntıda hem de kulüpler sıkıntıda.”

“TFF’NİN BUNDAN SONRA YAPILACAK SÖZLEŞMELERİN TL BAZINDA YAPILACAKTIR DİYE BİR KARAR ALMASI GEREKMEKTEDİR”

Futbol kulüplerinin kendi aralarında alacakları karar sonrasında bir çalışma başlatacaklarının ifade eden Hasan Kartal, “Ama burada esas yapılması gereken düşüncem şudur; TFF’nin bundan sonra yapılacak sözleşmelerin TL bazında yapılacaktır diye bir karar alması gerekmektedir. Türk spor kulüplerinin de buna uyması lazım. Böyle olursa hem TL’nin değerini artırmış oluruz hem de kulüplerin kur artışından dolayı olan borçlarını önlemiş oluruz” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hasan Kartal’ın açıklamaları

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)