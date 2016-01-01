Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine eşlik eden ve ziyaret sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya son yolculuğuna uğurlandı.

Karakaya için Fatih Camii'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı.

Tören öncesi açıklamalarda bulunan Başbakan Davutoğlu, "Zor zamanlarda düşündüğünü, inandığını cesurca haykıran bir kalemdi. Herkesin sustuğu dönemlerde dahi hiç bir zorluk ve baskı karşısında eğilmeden bükülmeden cesurca yayın çizgisini sürdürdü" dedi.

Karakaya'nın cenazesi önce evine, oradan da Halkalı'daki Akit Medya Grubu Merkez binasına götürüldü. Karakaya için gazetenin önünde bir tören düzenlendi. Törene Hasan Karakaya'nın oğlu Fatih Karakaya da katıldı. Hasan Karakaya'nın cenazesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla İstanbul'a getirilirken İstanbul Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Karakaya, Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, bakanlar, bürokratlar ve gazeteci dostları ile yakınları katıldı. Cenazeye katılan Erdoğan'ın bakan damadı Berat Albayrak'ın, cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Mezarı başında Kur'an okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Karakaya'nın defin işlemleri sırasında toprak attı. Erdoğan, defin işlemlerinin ardından Hasan Karakaya'nın mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Yeni Akit'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde gazetecilerin de bulunduğu uçakta Hasan Karakaya'nın koltuğu boş bırakıldı. Cenazeyi uçağında getirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı kısa açıklamada, "Değerli kardeşim Hasan Karakaya yol arkadaşımdı. Hemen hemen her seyahatimde yanımdaydı. Güçlü bir kaleme sahipti" dedi. Erdoğan, dönüş yolunda Hasan Karakaya'nın cenazesinin de yer aldığı uçakta Yasin-i Şerif okuttu.