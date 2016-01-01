T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hasan Karakaya'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Akit gazetesinin sembol ismi Karakaya'nın cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti

01 Ocak 2016 01:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan gezisi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya’nın cenazesi, Cumhurbaşkanlığı’na ait "TC-TUR" uçağı ile saat 18.15’te Medine’den İstanbul’a getirildi.

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü ve yazarı Hasan Karakaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan gezisinde kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Karakaya'yla birlikte Medine'de bulunan TV 24 Danışmanı ve Akit gazetesinden ayrılarak Star gazetesinde yazılarına devam eden Ersoy Dede, "Aile cenazenin kutsal topraklarda kalması gibi bir karar almazsa Karakaya'nın Erdoğan'ın uçağıyla İstanbul'a getirileceğini ve cuma günü İstanbul'da toprağa verileceğini" açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine aynı uçakla getirilen Hasan Karakaya’nın cenazesini, ailesi ve çalışma arkadaşları karşıladı. Erdoğan, uçağın kargosunda bulunan cenazenin cenaze aracına yüklenmesine kadar eşlik etti. Cenazenin kargodan alınması sırasında Devlet Konukevi’nin elektrikleri kısa süreliğine kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gezisinin son durağı olan Medine’de, kaldığı otelde yaşamını yitiren Hasan Karakaya’ya ilk müdahaleyi Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibinin yaptığı belirtildi. Ardından Kral Fahd Hastanesi’ne kaldırılan Karakaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Hasan Karakaya’nın sağlık durumuyla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da, hastaneye giderek doktorlardan son durumla ilgili bilgi aldığı, ölüm haberinin ardından da gezisini erken bitirerek yurda dönme kararı aldığı öğrenildi.

ETİKETLER

hasan karakayacenazeerdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24