Hasan Karakaya'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan gezisi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya’nın cenazesi, Cumhurbaşkanlığı’na ait "TC-TUR" uçağı ile saat 18.15’te Medine’den İstanbul’a getirildi.

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü ve yazarı Hasan Karakaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan gezisinde kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Karakaya'yla birlikte Medine'de bulunan TV 24 Danışmanı ve Akit gazetesinden ayrılarak Star gazetesinde yazılarına devam eden Ersoy Dede, "Aile cenazenin kutsal topraklarda kalması gibi bir karar almazsa Karakaya'nın Erdoğan'ın uçağıyla İstanbul'a getirileceğini ve cuma günü İstanbul'da toprağa verileceğini" açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine aynı uçakla getirilen Hasan Karakaya’nın cenazesini, ailesi ve çalışma arkadaşları karşıladı. Erdoğan, uçağın kargosunda bulunan cenazenin cenaze aracına yüklenmesine kadar eşlik etti. Cenazenin kargodan alınması sırasında Devlet Konukevi’nin elektrikleri kısa süreliğine kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gezisinin son durağı olan Medine’de, kaldığı otelde yaşamını yitiren Hasan Karakaya’ya ilk müdahaleyi Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibinin yaptığı belirtildi. Ardından Kral Fahd Hastanesi’ne kaldırılan Karakaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan Karakaya’nın sağlık durumuyla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da, hastaneye giderek doktorlardan son durumla ilgili bilgi aldığı, ölüm haberinin ardından da gezisini erken bitirerek yurda dönme kararı aldığı öğrenildi.