Hasan Kaçan'dan veda: Sakın çıkma o sudan

Boğaziçi Köprüsün'den atlayarak intihar eden Ağır Roman'ın yazarı Metin Kaçan'a, ağabeyi Hasan Kaçan Twitter'dan veda etti.



Senarist ve karikatürist Hasan Kaçan, Boğaz Köprüsü'nden atlayarak intihar eden Ağır Roman kitabının yazarı kardeşi Metin Kaçan'a Twitter'dan seslendi!

Metin Kaçan'ın cesedine hala ulaşılamazken, Hasan Kaçan mesajında, "Sakın çıkma o sudan, daha, etini yemeye doymayan çok sırtlan var..." dedi.

Hasan kaçan, Ağır Roman'ı yazdıktan sonra lince uğradığını öne sürdüğü kardeşine 'Meto' diye seslendiği mesajında şunları nyazdı:

Bunlar engerekler ve çıyanlardır/ bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır/ tanı bunları, tanı da büyü. ... Tanıyamadın bunları Meto. Bu engerekler ertuğruluyla, ayşesiyle, zaferiyle zaten seni 1995'te öldürdüler. Sadist çığlıklarla, bıçakladılar, şişlediler. Meto, soğuk sulara düşen bedenin zaten 1995'ten beri ölüydü.

Allah intikam sahibidir... Sen de suçlusun meto... gariban bir berberin, tamirci kalfası, ortaokul mezunu oğluydun... haddine miydi Ağır Roman yazmak...

ve son olarak...bugünlerde beni arayıp vicdan azabıyla ağlayanlara da Allah acısın. Hayat, ölecek olanların ölenlere ağlamasından ibaret... Meto, sakın çıkma o sudan, daha, etini yemeye doymayan çok sırtlan var... sakın çıkma kardeşim... Neydi çok sevdiğimiz söz: Dünya bir leştir... talibi köpekler.