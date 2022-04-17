Hasan Kaçan: Başarılarımızı takdir etmenin adı yandaşlık oldu

Çizer - oyuncu Hasan Kaçan, "Dünyanın gözü bizde. Vaktiyle Marmaray'ı sırf Ak Parti yaptı diye 'Asla binmem' diyen akrabam vardı. Şimdi biniyor mecburen. Bu ve buna benzer başarıları takdir ettiğimizde yandaş, yalaka oluyor adımız" dedi.

Sabah gazetesine konuşan Kaçan, "Bunu her yerde her zaman söyledim ve söylüyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünya tarihinin gördüğü sayılı liderlerdendir. Bugün onu anlamayanlar da ileride anlayacaklar. Vaktiyle Turgut Özal'ı sevmeyenler nasıl bugün onu övüyorsa, Cumhurbaşkanımızı da bugün anlamayanlar anlayacaklardır. Bugün çok ilginç durumlar yaşıyoruz. Ben ve pek çok sanatçı arkadaşım hükümetin, devletimizin yaptığı pek çok başarılı işe destek oluyoruz, fikrimizi belirtiyoruz... Bakın Türkiye bugün Rusya-Ukrayna savaşında ara bulucu rol üstleniyor. Türkiye savaşın durması için yapılan toplantıların merkez üssü haline geldi. Üçüncü dünya savaşına mani olmaya çalışıyor Türkiye. Köprüler yapıyoruz..." görüşünü savundu.

Kaçan şunları kaydetti:

"Dünya liderleri Cumhurbaşkanımızın ayağına geliyor. Dünyada savaş teknolojisinde bir numara haline geliyoruz. Bundan büyük gurur var mı? Dünyanın gözü bizde. Vaktiyle Marmaray'ı sırf Ak Parti yaptı diye 'Asla binmem' diyen akrabam vardı. Şimdi biniyor mecburen. Bu ve buna benzer başarıları takdir ettiğimizde yandaş, yalaka oluyor adımız. Ama Bedri Baykam mesela -ki arkadaşımdır-, yıllardır siyasetin içinde bir sanatçı o da. O kendi partisini övdüğünde aynı yafta yapıştırılmaz. Keza Zülfü Livaneli de öyle... Sanatçı, siyasetin içinde. Hizmeti değil, partisini övüyor. Biz hizmetleri takdir ediyoruz. Etmiyorsanız bile, takdir edenlere karışmayın. Bir saygı duyun..."