Hasan Kabze, Galatasaray'ın kaçırdığı gole üzüldü mü?

Galatasaray-Torku Konyaspor maçında Hasan Kabze'nin ekrana yansıyan bir görüntüsü sosyal medyada olay oldu.

Galatasaray-Torku Konyaspor karşılaşmasının en kritik pozisyonlarından biri 74. dakikada yaşandı... Sarı kırmızılı takımın kullandığı korner atışında Hakan Balta'nın kafa vuruşunda yerden seken top Burak Yılmaz'ın önüne düştü. Burak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Burak Yılmaz'ın kaçırdığı gol sonrası Hasan Kabze'nin tepkisi sosyal medyada en çok paylaşılan karelerden biri olurken Twitter'da da Trend Topics (TT) listesinde 1. sıraya yükseldi.



Pozisyon sonrası Galatasaraylı futbolcular üzüntülerini belli ederken, Konyaspor forması giyen eski Galatasaraylı Hasan Kabze'nin de ellerini havaya kaldırıp elini başına götürmesi bazı tartaftarlarca "üzüldü" yorumlarına yol açtı. Ancak videoda pozisyon sonrası tepkiye dikkatle bakıldığından Hasan Kabze'nin üzülmek yerine golün olmamasına sevindiği görülüyor.

'Kulübüme ihanet etmem'

Tartışmalar üzerine Twitter'dan açıklama yapan Hasan Kabze, "Burak Yılmaz'ın pozisyonunda ellerimi havaya kaldırıp 'eyvah' dedim sonra da 'Allah'a şükür atamadı' diye söylendim. Atamadığı için sevindim ama kaçırdığı için üzüldüğümü sanan insanlar var. İçimde hiçbir zaman oynadığım takıma ihanet etmek gibi bir durum yok. Galatasaray'ın hangi durumda olduğu beni ilgilendirmiyor. 32 yaşındayım, bu yaşıma kadar haram lokma yemediml. Kulübüme ve ekmeğime ihanet etmem" dedi