Hasan Kabze: Beşiktaş – Bayern Münih maçı çok zor bir maç olacak

İSTANBUL, (DHA) - ESKİ Milli Futbolcu Hasan Kabze, Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği “Spor Söyleşileri” programında öğrencilerle bir araya geldi. Tecrübeli futbolcu öğrencilere, sporun tek başına yeterli olmadığını, bununla birlikte eğitimin de önemli olduğunu söyledi.

Bir dönem Süper Lig’de Galatasaray, Sivasspor ve Avrupa’da ise Montpellier’de gibi takımlarda forma giyen Hasan Kabze, Bağcılar Belediyesi’nin gerçekleştirdiği “Spor Söyleşileri” programına katıldı. Kadir Kuş İmam Hatip Ortaokulu’nda spor spikeri Yasin Dallı’nın moderatörlüğünde yapılan programa öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Kabze, şampiyonluk yarışında favori gördüğü takımdan Bayern Münih’le maç yapacak olan Beşiktaş’ın tur şansına kadar yöneltilen soruları cevaplandırdı.

“ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA FAVORİM GALATASARAY”

Türk Futbolu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kabze, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı hakkında şöyle konuştu:

“Şampiyonluk yarışında Galatasaray avantajlı görünüyor. Özellikle Fatih Terim’in gelmesiyle dengeler değişti. Başakşehirspor iyi işlere imza atsa da benim favorim Galatasaray”

“ARDA TURAN’A KARŞI TEPKİLERİ ABARTILI BULUYORUM”

Yaptığı hatalarla gündemden düşmeyen hakemlerle ilgili olarak konuşan Kabze, “Hakemler de futbolun bir parçası. Büyük maçlarda büyük bir baskı altında kalıyorlar. Bu yüzden hata yapabiliyorlar. Hakemlerin art niyetli olduklarını düşünmüyorum” dedi. Kabze, Barcelona’dan Başakşehirspor’a transfer olan Arda Turan’a karşı tepkileri de abartılı bulduğunu söyledi.

“ZOR BİR MAÇ OLACAK AMA BEŞİKTAŞ’IN TUR ŞANSININ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Tecrübeli futbolcu, 20 Şubat günü oynanacak Şampiyonlar Ligi Maçı Beşiktaş – Bayern Münih maçıyla ilgili yaptığı yorumda “Bayern Münih çok güçlü bir takım. Beşiktaş önemli bir maça çıkacak. Zor bir maç olacak ama Beşiktaş’ın tur şansının olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Söyleşinin sonunda Kabze, “Spor yapmaya özen gösterin. Ancak spor tek başına yeterli değil. Onun yanında eğitimde önemli. Kendinizi geliştirin. Bunun sonucunda başarı gelecektir” diyerek öğrencilere tevsiyelerde bulundu.

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