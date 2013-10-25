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Kültür-Sanat

Hasan Hüseyin Korkmazgil'in evi şairler evine dönüştürüldü

Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in evi Gürün Kaymakamlığınca kamulaştırılarak Şairler Evi'ne dönüştürüldü

25 Ekim 2013 20:28

Hasan Hüseyin Korkmazgil’in evi onarılarak şairler evine dönüştürüldü. Şairler evi 14.Gürün Kültür ve Sanat Festivalinin birinci günü açılacak. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Gürün Kaymakamlığı açıklamada “Türk Edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Hasan Hüseyin Korkmazgil’in Gürün Kurultay Mahallesi Bayırbağ Mevkiinde doğup büyüdüğü evin kamulaştırılarak Şairler Evine dönüştürülmesine yönelik Kaymakamlığımızca yürütülen çalışmalar tamamlandı.” İfadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise “Bu kapsamda, öncelikle Köylere Hizmet Götürme Birliği’nce ev ve arsanın kamulaştırılması yapıldı. Daha sonra, Kaymakamlığımızca hazırlanan proje Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Milli savunma Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz’ın destekleriyle Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce projeye finansman sağlanmıştır. Verilen destekle binanın restorasyon, çatı yapımı, çevre düzenleme ve peyzaj işleri ihale edilmiş ve çalışmalar tamamlanmıştır. Aslına uygun bir şekilde restore edilen bina ve müştemilatı yüzün üzerinde şair ve yazar yetiştiren, İlçemizde H. Hüseyin Korkmazgil Şairler Evi olarak hizmet verecektir. Şairlerevi 14. Kültür ve Sanat festivali programı kapsamında 10 Ağustos cumartesi saat 19:00'da yapılacak törenle açılacaktır” bilgisine yer verildi.

Festival kapsamında cumartesi günü saat:19:00’da yapılacak açılışta Korkmazgil’in şiirleri de dillendirilecek.   

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