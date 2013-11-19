Hasan Ferit Gedik'in katil zanlılarından biri yakalandı

Maltepe Gülsuyu'nda uyuşturucu çetelerine karşı düzenlenen bir eylemde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hasan Ferit Gedik'i öldürme şüphesiyle aranan bir zanlı daha yakalandı. Gedik'in katil zanlılarından Emrah O. Maltepe'de gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden 20 bin lira değerinde uyuşturucu çıktı.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde 30 Eylül’de gösteri yapan gruba açılan ateş sonucu Hasan Ferit Gedik ölmüş, 9 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından operasyon düzenleyen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 22 kişi gözaltına almıştı. Soruşturma kapsamında Hasan Ferit Gedik’in katil zanlısı olduğu iddiasıyla aranan şüpheli Emrah O. Maltepe’de gözaltına alındı. Alınan bir ihbar üzerine harekete geçen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Emrah O.’yu Dragos Sahili’nde bir arkadaşı ile birlikte otururken yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramalarda piyasa değeri 20 bin lira olan ve taş olarak tabir edilen 140 adet kokain maddesi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra soruşturmayı yürüten Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.