Hasan Ferit Gedik davasında baro temsilcisine polis dayağı

Gülsuyu'nda çeteler tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik davasını izleyen, İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Ömer Kavili polis tarafından darp edildi.

Mahkeme koridorlarının polislerce tutularak avukatların mahkeme salonunun katına dahi çıkarılmadığını ifade eden Ömer Kavili, kendilerine gerekçe olarak mahkemenin böyle bir emri olduğunun söylendiğini belirtti.



Mahkemenin yazılı emrini talep etmeleri üzerine böyle bir emrin olmadığının anlaşıldığını söyleyen Kavili, "Bir avukat arkadaşımız, 'Emir var diyordunuz, yokmuş!' diye tepki gösterince İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Ekinci tarafından göğsünden darp edilerek itildi. Ardından ben de aynı şekilde tepki göstererek niçin karar olmadığı halde yalan söylenerek engellendiğimizi sordum.



Bunun üzerine Ekinci'nin emrindeki bir polis boynumu arkadan yakalayarak saldırdı. Üst dudağımı patlattı. Yere düşürdü ve bu sırada üzerine düştüğüm kolum burkuldu ve dirseğim kanadı. Yaralanan kolumu güçlükle hareket ettirebiliyorum." şeklinde konuştu.

Kavili darp raporu aldığını ve tutanak tutulduğunu belirterek davacı olacağını ifade etti. Kavili ayrıca, polislere yönelik gerçekleştirilen 22 Temmuz operasyonunda yaşanan ‘Kaç İsmail’ skandalı sırasında da Ekinci'nin benzer bir darp hadisesinde yer aldığını hatırlattı.

Öte yandan Gülsuyu davasında duruşma 15 Eylül tarihine erteledi.