Duruşma salonunun 'fiziki şartları' gerekçe gösterildi, Hasan Ferit Gedik duruşması yine ertelendi

Gülsuyu’nda uyuşturucu çeteleri tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik’in duruşması 'mahkemenin fiziki şartları' gerekçe gösterilerek ertelendi .

Basına kapalı başlayan duruşmada müşteki avukatlarının itirazı üzerine mahkeme heyeti kapalı celse hükmünü bozdu ve duruşma basına açık hale geldi.

DHA’nın haberine göre duruşma salonundan çıkan müşteki avukatlarıyla güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Hasan Ferit Gedik'in ölümü çok sayıda kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan Gülsuyu olaylarına ilişkin davanın duruşması yine yapılamadı.

Maltepe Gülsuyu'nda geçtiğimiz yıl Eylül ayında Hasan Ferit Gedik'in hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin da yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin görülecek davanın duruşması 20 günde 2. kez ertelendi.

'Kamu güvenliği' gerekçesiyle kapalı duruşma

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 5'i başka suçtan olmak üzere 22 tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı duruşma savcısından duruşmanın aleni yapılıp yapılamayacağı konusunda görüşünü sorduğu davada mahkeme heyeti duruşmanın 'kamu güvenliği' nedeniyle kapalı yapılmasına karar verdi, izleyiciler ve basın mensupları içeri alınmadı.

Ara kararla açık duruşmaya devam edildi

Müşteki avukatları ise kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından duruşmanın kapalı yapılmasına itiraz ederken duruşma salonun bulunduğu kata dahi avukat ve izleyicilerin alınmamasına tepki gösterdi. Duruşma salonundaki fiziki şartların da yetersizliği konusuna değinen avukatlar, fiziki şartların uygun olduğu bir salonda duruşmanın yapılmasını talep etti. Mahkeme ilk etapta celsenin kapalı yapılması hususundaki talebi karara bağladı ve duruşmanın kapalı yapılması yönündeki karardan vazgeçilmesine hükmetti.

Duruşma yine ertelendi

Duruşma savcısının da duruşma salonundaki fiziki şartların yetersiz olduğu ve bu şartların duruşmayı sürdürmeye uygun olmadığı yönünde görüş bildirdiği duruşmada mahkeme heyeti duruşma salonunun fiziki şartlarının duruşmayı sürdürmeye uygun olmadığından tarafların kimlik tespitine ve yargılamaya devam edilemediğini belirterek duruşmaya son verilmesine karar verdi. Sanıkların tutukluluk durumunun dosya üzerinden değerlendirilmesine karar veren mahkeme, duruşma için salon tahsisi konusunda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına hükmetti. Duruşma 15 Eylül 2014 saat 09.30'a ertelendi. Duruşma 14 Ağustos'ta da ' Güvenlik sağlanamadı' gerekçesiyle başlamadan ertelenmişti.

Adliye koridorunda arbede

Öte yandan duruşmadan çıkan avukatlar ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Duruşmadan çıkan avukatlar güvenlik görevlilerinin keyfi bir şekilde koridora ve duruşma salonuna alınmadığını belirtti. Güvenlik görevlileri ise bu talimatı mahkeme başkanından aldıklarını bildirdi. Bunun üzerine mahkeme başkanının bu yönde bir talimatı olmadığını ifade eden avukatlar ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede neticesinde yerde kanlar olduğu görüldü. Bir vatandaş da çevik kuvvetle tartıştığı gerekçesiyle gözaltına alınıp mahkemenin bulunduğu koridordan polisler eşliğinde götürüldü.

311 sayfalık iddaname hazırlandı

311 sayfalık iddianamede "Kasten yaralama", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "Nitelikli yağma", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Nitelikli yağma" gibi suçlardan, 11 yıl ile 269 yıl arasında değişen hapis ve müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak 35 sanık bulunuyor.