Hasan Dede'den 2'nci şiir kitabı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'da huzurevinde yaşayan, okuma- yazmayı 20 yaşında askerde öğrenen 84 yaşındaki Hasan Polat, ikinci şiir kitabını çıkardı. Polat, tek isteğinin 15 yıldır görmediği iki çocuğunun ziyaretine gelmesi olduğunu söyledi.

Menteşe İlçesi\'ndeki Abide-Hasan Nuri Öncüer Huzurevi\'ne 9 yıl önce yerleşen Hasan Polat, azmiyle gençlere örnek oldu. Huzurevindeki arkadaşların \"Aşık Hasan\" diye seslendiği Polat, 50 yıldır yazdığı şiirlerin bir bölümünün yer aldığı ilk şiir kitabını Menteşe Belediyesi\'nin desteği ile 2012 yılında yayımladı. \'Cihanda Bir Gönül Dostu\' adlı,147 sayfadan oluşan kitapta 34 ayrı şiir bulunuyor. 2 çocuk babası Hasan Polat, aynı adlı ikinci şiir kitabını ise, Muğla\'ya Hizmet Vakfı\'nın katkılarıyla 2015\'de çıkarttı. 60 sayfalık kitapta 30 şiir yer aldı.

OKUMA- YAZMAYI ASKERDE ÖĞRENDİ

Muş\'un Varto İlçesi\'ne bağlı Çobandağı Köyü\'nde dünyaya gelen Hasan Polat, henüz beşikteyken annesini kaybetti. Çileli bir hayatı olan Polat, maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemedi. Dağlarda çobanlık yapan Polat, alfabeyi askerde öğrendi. Askerliğin ardından çalışmak için Ankara\'ya giden Polat, fırınlarda çalıştı. 1974 yılında evlendi ve 2 çocuğu oldu. Ailevi sorunlar nedeniyle 1995 yılında eşinden boşandı. Çocuklarıyla 15 yıldır görüşmediğini ve arayıp soranı olmadığını belirten Hasan Polat, tek isteğinin çocuklarının ziyaretine gelmeleri olduğunu söyledi.. Çalıştığı dönemlerde sigorta primleri tam yatırılmadığı için emekli olamadığını kaydeden Hasan Polat, devletin verdiği yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalıştığını anlattı.

İLK ŞİİRİNİ KAHVEHANEDE YAZDI

Ankara\'da bir fırıncı kahvesinde otururken ilk şiirini yazdığını söyleyen Hasan Polat şunları anlattı:

\"İlham geldiğinde gece gündüz fark etmeden kelimeleri mısralara döküyorum. Yazdığım şiirlerin teması Atatürk, vatan, sevgi, barış ve kardeşlik. Gerçeklerden ayrılmayan bir insanım. Öleceğim güne kadar da Allah\'ım beni bu yoldan ayırmasın. İsterim ki dünyada yaşayan tüm insanlar gerçeklerden ayrılmadan, barış içinde yaşasın ve sevgi var olsun. Gençlere doğruluktan şaşmamalarını ve okumalarını tavsiye ediyorum.\"

FOTOĞRAF

--KUTU--

Hasan Polat\'ın şiirlerinden biri:

GÖKYÜZÜNDE BULUDUN VAR

Sana sevgi ümidim var

Yağ sen bana sulu yağmur

Yürüyorum yollar çamur

Yağ sen bana sulu yağmur

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Günden güne geçen ömür

Yağ sen bana sulu yağmur

Gözyaşlarım sana benzer esen rüzgar beni üzer

Yağ sen bana sulu yağmur

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Gözlerimden sızan yaşlar

Kötü kişi bizi taşlar

Hayat git gide yavaşlar

Yağ sen bana sulu yağmur