Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 dağcı askeri helikopterle kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Aksaray'a gelerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Hasan Dağı'na tırmanan ve burada mahsur kalan 2 dağcı, bölgeye giden askeri helikopterle kurtarılarak tedavi altına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Aksaray'a gelen 4 kadın dağcı, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle kadın cinayetlerine dikkat çekmek için, kentte buluştukları 1 erkek dağcıyla birlikte Hasan Dağı'na tırmandı.

3 bin 268 metre yükseklikte dağın zirvesine yaklaştıkları sırada dağcılardan Şerife Aki'nin ayağı burkuldu. Yanındaki Fadime Tuh ise aşırı soğuk nedeniyle hareket kabiliyeti zayıflayınca gruptan koptu. Mahsur kalan Aki ve Tuh, kar ve tipi nedeniyle diğer arkadaşlarıyla irtibat kuramayınca AFAD ve UMKE'ye haber verdi.

İhbar üzerine Hasan Dağı'na giden ekipler 2 kadın dağcının bulunduğu bölgeye ulaşamayınca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arama kurtarma ekibine haber verildi. 2 dağcı askeri helikopterle bulundukları yerden kurtarılıp Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diğer 3 dağcı ise bölgeye yaklaşan arama kurtarma ekibiyle birlikte Hasan Dağı'ndan indi.

Soğuktan donmak üzere olduğunu belirten Fadime Tuh, ''5 kişi gelmiştik. Arkadaşımız Şerife Aki'nin ayağı burkuldu. Kar ve tipi nedeniyle de mahsur kaldık. Ben de soğuktan vücudumu hareket ettiremediğim için Şerife Aki ile birlikte askeri helikopterle kurtarılıp, hastaneye getirildim." dedi. (DHA)