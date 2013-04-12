Hasan Cemal'in Güneydoğu Notları T24'te başlıyor

Türkiye medyasına "muhabir", "Ankara Temsilcisi", "Genel Yayın Yönetmeni" ve "yazar" olarak damga vuran gazeteci Hasan Cemal, "Başbakan'ı ve medya sermayesini sorgulamaktaki ısrarı" gerekçe gösterilerek Milliyet gazetesindeki köşesi kapatıldıktan sonra bir kez daha işinin başında. Hasan Cemal, Kandil'de yaptığı Murat Karayılan söyleşisinin ardından yine bağımsız internet gazetesi T24'te yayımlanacak Güneydoğu röportajıyla okurlarının karşısına çıkıyor. Cemal'in Diyarbakır'dan Şırnak'a, Mardin'den Hakkâri'ye uzanan çok sayıda il, ilçe ve köyde kanaat önderleri, siyasetçiler ve vatandaşlarla yaptığı görüşmeler eşliğinde kaleme alacağı "Barış Sürecinde Güneydoğu Notları"nın yayını 15 Nisan Pazartesi günü T24'te başlayacak. Hasan Cemal, Güneydoğu notlarının yanı sıra T24'teki "canlı blog"unda ve Twitter'daki @HSNCML adlı hesabında gezi boyunca fotoğraflar ve izlenimlerini paylaşacak.

45 yıllık gazeteci Hasan Cemal, 15 yıl yazı yazdığı Milliyet'teki köşesi kapatıldıktan 1,5 ay sonra "Barış Sürecinde Güneydoğu Notları" başlıklı röportaj dizisi için bir kez daha yola koyuldu. Cemal'in, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 21 Mart'ta okunan "silahları bırakma ve helalleşme aşamasına gelindiği" içerikli Nevruz mesajından iki gün sonra Kandil'de Murat Karayılan ile yaptığı röportaj da, 24 Mart Pazar günü T24'te yayımlanmış ve yüz binlerce kişi tarafından okunmuştu.

Üç kez Kandil'e giden, Kuzey Iraklı Kürt liderlerle defalarca görüşen, Kürt sorunu üzerine kitaplar yazan, röportajlar kaleme alan Hasan Cemal, bu kez de "Barış Sürecinde Güneydoğu Notları" için uzun bir yolculuğa çıktı.

Hem yazılarıyla, hem canlı blogla dönüyor

Cemal'in T24'te yayımlanacak Güneydoğu röportajı, içeriğinin yanı sıra internet gazeteciliğinde de bir dönüm noktasını ifade ediyor. Hasan Cemal, Güneydoğu notlarını içeren yazılarının yanı sıra Türkiye’de “canlı blog” kullanan ilk yazar olacak. Cemal, T24’teki canlı blogu ile Twitter’daki @HSNCML hesabından her gün çok sayıda izlenim ve fotoğrafı okurları ile paylaşacak.

Hasan Cemal’in “Barış Sürecinde Güneydoğu Notları” ve canlı blogunun yayını 15 Nisan Pazartesi günü bağımsız internet gazetesi T24’te başlayacak.

"Uzunca bir süreden sonra yeniden bu barış arayışı içinde yollara düşüyorum" diyen Hasan Cemal'in "Güneydoğu Notları"nın televizyon anonsunun kapsamlı versiyonu şöyle:

Hasan Cemal'in kitapları

- 1915: Ermeni Soykırımı (2012)

- Barışa Emanet Olun (2011)

- Türkiye'nin Asker Sorunu (2010)

- Cumhuriyet'i Çok Sevmiştim (2005)

- Kürtler (2004)

- Kimse Kızmasın, Kendimi Yazdım (1999)

- Özal Hikâyesi (1989)

- Tarihi Yaşarken Yakalamak (1987)

- Demokrasi Korkusu (1986)

- Tank Sesiyle Uyanmak (1986)