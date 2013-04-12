Hasan Cemal, @HSNCML resmi hesabıyla Twitter'da!

Milliyet'teki köşesi kapatıldıktan sonra, "Barış Sürecinde Güneydoğu Notları" ile T24'te yeniden yazmaya başlayacak kıdemli gazeteci Hasan Cemal, süreci Twitter'da aktarmak için @HSNCML adıyla resmi hesap açtı.

Hasan Cemal, 15 Nisan Pazartesi günü T24'te yayınlanmaya başlayacak olan; Diyarbakır'dan Şırnak'a, Mardin'den Hakkâri'ye uzanan çok sayıda il, ilçe ve köyde kanaat önderleri, siyasetçiler ve vatandaşlarla yaptığı görüşmeler eşliğinde kaleme alacağı "Barış Sürecinde Güneydoğu Notları" adlı yazı dizisinde anlık gelişmeleri aktarmak için de kullanacağı Twitter hesabını açtı. Cemal, @HSNCML adlı resmi Twitter hesabından takipçileri ile buluşacak.