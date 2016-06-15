Hasan Cemal'in 24 yıl sonra yaptığı ilk birinci sayfa

T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün kurucu başkanı Hasan Cemal'in, genel yayın yönetmeni olarak 24 yıl sonra yaptığı ilk birinci sayfa, Özgür Gündem gazetesinin manşetinde dokuz sütuna yayılan "Diktatörlük yasaları" başlığıyla çıktı.

Çok sayıda Kürt gazetecinin tutuklanması, gazetenin Eş Genel yayın Yönetmeni Eren Keskin’e dava açılması, gazeteye yönelik soruşturma ve dava yağmuru nedeniyle Özgür Gündem tarafından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde başlatılan ‘Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına dün (14 Haziran 2016) Hasan Cemal katıldı.

Son olarak 1981-1992 yılları arasında yönettiği Cumhuriyet'te genel yayın yönetmenliği yapan Cemal, 24 yıl sonra ilk kez aynı görevi, mesleki dayanışma kapsamında Özgür Gündem için yaptı ve gazetenin yazı işleri kadrosu, editörleri, servis şefleri ve bazı muhabirleriyle katıldığı haber toplantılarını yönetti.

Haber toplantılarının ardından Cemal'in yönetiminde hazırlanan birinci sayfa, bugün (15 Haziran 2016) "Diktatörlük yasaları" başlığıyla yayımlandı. Dokuz sütuna yayılan manşetteki haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yargıdan kayyum atamalarına ve güvenlik birimleri için öngörülen tartışmalı yetkilere uzanan alandaki yaklaşımları ele alındı.

Birinci sayfada, 20 gündür haber alınamayan DBP Şırnak il yöneticisi Hurşit Külter'in akıbeti ile işkence gören 16 yaşındaki H.A'nın cezaevinde tedavi görmesinin engellenmesini sorgulayan haberler de yer aldı.

Hasan Cemal Özgür Gündem Eş Yayın Yönetmenliği nöbetinde:

Karanlıkta en büyük payı alan Kürt gazeteciler

Hasan Cemal: 47 yıllık gazeteci

Hasan Cemal 1944 yılında İstanbul'da doğdu.

1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1969 yılında Ankara’da haftalık Devrim dergisinde başladı. Yeni Ortam dergisi, Anka Ajansı ve Günaydın gazetesinde çalıştıktan sonra 1973 yılında Cumhuriyet gazetesine girdi. 1981 yılına kadar Ankara Temsilciliği yaptığı Cumhuriyet gazetesini 1981-1992 yılları arasında Genel Yayın Yönetmeni olarak yönetti. Cumhuriyet gazetesi Cemal'in yönetimindeyken 1986’da Sedat Simavi Ödülü’nü kazanarak "yılın gazetesi" seçildi.

1992-1998 yılları arasında Sabah gazetesinin birinci sayfa yazarlığını yaptı. 1998'den 2013'e kadar yaklaşık 15 yıl boyunca Milliyet gazetesinde yazdı. Nokta dergisi 1989 Doruktakiler ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti köşe yazısı ödüllerini kazandı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2004 yılında da "Araştırma" ödülünü Hasan Cemal'in çalışmalarına verdi.

28 Şubat 2013'te Milliyet'in manşetinde yayımlanan "İmralı Zabıtları"nın yayınını savunduğu için dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın tepkisine hedef oldu. Milliyet yönetimi, "Başbakan'ı ve medya sermayesini sorgulamaktaki ısrarını" gerekçe göstererek yaklaşık 15 yıldır yazdığı gazetedeki köşesini kapattı.

Milliyet ile yolları ayrıldıktan sonra yaptığı röportajlar ve kaleme aldığı yazılar bağımsız internet gazetesi T24'te yayımlandı. PKK güçlerinin Türkiye sınırları dışına çekilme sürecini alanda izleyen Türkiye'den tek gazeteci oldu. Mart 2013'ten beri T24'te yazıyor.

Eylül 2013'te kurulan Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün kurucu başkanı oldu. Punto24 adıyla örgütlenen platformun yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyor.

Harvard Üniversitesi Nieman Gazetecilik Vakfı Louis M. Lyons Gazetecilikte Vicdan ve Dürüstlük Ödülü'nü "hayatı boyunca basın özgürlüğünü savunmak için gösterdiği çaba nedeniyle" 2015 yılında Hasan Cemal'e verdi. Cemal, Türkiye'de bu ödülü alan ilk ve tek gazeteci oldu.

Türkiye Yayıncılar Birliği de, 2016 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü'nü Hasan Cemal'e verdi.

Cemal'in yayımlanmış 12 kitabı, tarih sırasıyla şöyle:

- Tank Sesiyle Uyanmak (1986)

- Demokrasi Korkusu (1986)

- Tarihi Yaşarken Yakalamak (1987)

- Özal Hikâyesi (1989)

- Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım (1999)

- Kürtler (2004)

- Cumhuriyet'i Çok Sevmiştim (2005)

- Türkiye'nin Asker Sorunu (2010)

- Barışa Emanet Olun (2011)

- 1915: Ermeni Soykırımı (2012)

- Delila - Bir Genç Kadın Gerilla'nın Dağ Günlükleri (2014)

- Çözüm sürecinde Kürdistan Günlükleri (2014)

Özgür Gündem'in bugünkü birinci sayfası şöyle: