Hasan Cemal’e Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla 3. soruşturma!

T24 yazarı ve P24 Bağımsız Gazetecilik Derneği Başkanı Hasan Cemal’e Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla üçüncü soruşturma açıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin “Sen Cumhurbaşkanı ol, hem de...” başlıklı yazısı nedeniyle şikâyetçi olduğu Hasan Cemal, suçlamaya ilişkin olarak savcılığa verdiği ifadede “Yazım, ifade özgürlüğü çerçevesine oturan sert bir eleştiridir. İktidar sahipleri eleştiri karşısında daha tahammüllü olmalı” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin ilgili yazıya dair “gereğinin yapılması” talebiyle Adalet Bakanlığı’na gönderdiği dilekçe üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hasan Cemal hakkında soruşturma başlattı.

Cemal, avukatı Fikret İlkiz eşliğinde Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Tahsin Yavuz’a ifade veren Hasan Cemal, sorgulama tutanağına göre şunları aktardı:

“Bana göstermiş olduğunuz ‘Sen Cumhurbaşkanı ol, hem de...’ başlıklı yazıyı T24 internet gazetesinde ben yazdım. Yazımda Cumhurbaşkanı’na hakaret ve iftira yoktur. İfade özgürlüğü çerçevesine oturan sert bir yazıdır. İftira ve hakaret kastım yoktur. İktidar sahiplerinin de eleştiri karşısında daha tahammüllü olması gerektiği kanaatindeyim. Avukatımın hazırlamış olduğu bir sayfadan oluşan savunma dilekçemi ve daha önce hakkımda verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları da ibraz ediyorum. Suçsuzum.”

Hasan Cemal hakkında soruşturma açılmasına neden olan "Sen Cumhurbaşkanı ol, hem de..." başlıklı yazısını okumak için tıklayın



Hasan Cemal’e iki soruşturmaya takipsizlik

Hasan Cemal’in, T24’te yayımlanan 12 Ağustos 2015 tarihli "Akan kanın bir numaralı sorumlusu Saray'daki Sultan'dır, nokta!" ve 7 Eylül 2015 tarihli “Heyy sen!” başlıklı yazılarına dair de Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Savcılar Umut Tepe ve Emin Aydinç, soruşturmalar hakkında takipsizlik kararı vermişti.

Savcı Umut Tepe, "Akan kanın bir numaralı sorumlusu Saray'daki Sultan'dır, nokta!" başlıklı yazısına ilişkin verilen takipsizlik kararının gerekçesinde "mağdurun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olması nedeni ile eleştirilere diğer insanlara göre daha fazla katlanması gerektiği" görüşüne yer vermiş ve "siyasetçileri ve toplum önünde bulunan tanınmış kişileri eleştiri sınırlarının normal bireye göre daha geniş olduğu" ifadesini kullanmıştı.

Hasan Cemal hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaretten açılan ikinci soruşturmayı yürüten savcı Emin Aydinç da şu ifadelerle takipsizlik kararını gerekçelendirmişti:

"Eleştirinin ağır ve keskin bir eleştiri olmasına karşın ifade özgürlüğünden yararlanabilen açıklama mahiyetinde olduğu, yazının bir bütün olarak eleştirel nitelik arz ettiği, yazıdan ayrı olarak başlı başına hakaret suçunu oluşturacak mahiyette herhangi bir ibarenin de yazıda yer almadığı, bu itibarla şikayet konusu yazının hakaret suçunu oluşturmadığı kanaatine varılmıştır."