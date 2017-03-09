Hasan Cemal'e 45 ay sonra açılan 'Çekilme Günlüğü' davasında 13 yıla kadar hapis cezası istendi!

T24 yazarı ve P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu Kurucu Başkanı Hasan Cemal, hükümetin talimatıyla yürütülen müzakerelerde varılan mutabakat üzerine Türkiye topraklarındaki PKK'lıların sınır dışına çekilmesini izleyen yazı dizisi gerekçe gösterilerek yaklaşık 4 yıl sonra açılan davada bugün hâkim karşısına çıktı.

İddianamede, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7'nci maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca 7,5 yıla kadar hapis cezası istenen Hasan Cemal için duruşma savcısı, Türk Ceza Kanunu'nun 43'üncü maddesi uyarınca da ek ceza talep etti. TCK'nın 43'üncü maddesi 'zincirleme suçlar'da cezanın 4'te 3 oranına kadar arttırılmasını öngördüğü için, Cemal hakkında talep edilen toplam hapis cezası 13 yıla ulaştı. Hasan Cemal'in ayrıca TCK 53'üncü maddesi uyarınca, kamu haklarını kullanmaktan men edilmesi de istendi

Hasan Cemal, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya avukatı Fikret İlkiz'le katıldı. Cemal, savunmasında hakkındaki suçlamayı redderek şunları söyledi:

"O dönem zaten barış savunuluyordu. Barışın yolu açılmak isteniyordu. Dağın yolu kapatılmak isteniyordu. Bir gazeteci olarak yazdıklarım vakti zamanında dağın yolu nasıl açıldı. Şimdi nasıl kapanacak sorusunun cevabını aramaktan ibaretti. Bu tamamen bir gazetecilikti. Benim 2013 yılında yazdıklarımı bugün hapislik bir dava konusu haline getirmek gazeteciliği cezalandırmaktır. Savaşı, terörü ve şiddeti değil barışı savunuyorum. Barışı savunmaya da devam edeceğim. Beraatimi istiyorum."

Cemal, savunmasında, hakkındaki suçlamayı redderek şunları söyledi:

"O dönem zaten barış savunuluyordu. Barışın yolu açılmak isteniyordu. Dağın yolu kapatılmak isteniyordu. Bir gazeteci olarak yazdıklarım vakti zamanında dağın yolu nasıl açıldı. Şimdi nasıl kapanacak sorusunun cevabını aramaktan ibaretti. Bu tamamen bir gazetecilikti. Benim 2013 yılında yazdıklarımı bugün hapislik bir dava konusu haline getirmek gazeteciliği cezalandırmaktır. Savaşı, terörü ve şiddeti değil barışı savunuyorum. Barışı savunmaya da devam edeceğim. Beraatimi istiyorum."

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fahrettin Kemal Yerli'nin açtığı davada, Hasan Cemal'in, 16 Mayıs 2013'te T24'te yayımlanmaya başlanan "Çekilme Günlükleri'nde "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı" iddia ediliyor.

Çekilme Günlüğü - 1: Bu yıl bahar bitmek bilmemiş, yağmur altında dağa tırmanıyoruz!



Hasan Cemal, 11 Temmuz 2016'da yayımlanan "Fehman Hüseyin" başlıklı yazısında "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Şubat'taki duruşmada hükmün açıklanmasını ertelemişti. Cemal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yer verdiği 16 Ocak 2016 tarihli yazısında "Diktatör bozuntusu!" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmış, Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi, hükmün açıklanmasını ertelemişti. Hasan Cemal, son olarak Özgür Gündem'le dayanışma amacıyla nöbetçi yayın yönetmenliği yaptığı için geçtiğimiz günlerde hâkim karşısına çıkmış ve 'terör örgütünün mesajını yayımlama' iddiasıyla 6 bin lira adli para cezası almıştı.

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7,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor

İddianamede Cemal'e yöneltilen suçlama için uygulanması istenen Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi 7,5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Aynı maddede, yayın sorumluları için de 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanmasına hükmediyor. İddianamede uygulanması istenen Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi de bir dizi kamu hakkının yasaklanmasını düzenliyor.

'Kürtlerin Sezen Aksu'su'

ifadesi de 'terör propagandası sayıldı!

İddianamede Hasan Cemal’in Türkiye sınırlarından çıkmakta olan örgüt mensuplarıyla yaptığı görüşmeleri aktaran çok sayıda ifade, yayının üzerinden 45 ay geçtikten sonra “terör örgütü propogandası” sayıldı. İddianamede “Delila… Kürtlerin Sezen Aksu’su” ifadesinin de “terör örgütünü övücü sözler” olduğu öne sürüldü.

İddianamede, Hasan Cemal hakkında uygulanması talep edilen Terörle Mücadele Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrası şu hükmü taşıyor:

“Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Aşağıdaki fiil ve davranışlar da bu fıkra hükümlerine göre cezalandırılır.”

İddianamede uygulanması talep edilen TCK’nın 53’üncü maddesinin ilgili bölümü de şu hükümleri öngörüyor:

(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden (…) (2) ,

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, Yoksun bırakılır.

(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.

Hasan Cemal hakkında savcı Fahrettin Kemal Yerli’nin hazırlığı iddianame şöyle: