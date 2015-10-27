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Hasan Cemal: Kara bir gün yaşıyoruz, ama gazeteciler olarak Saray'daki Sultan'dan özgürlüğü geri alacağız!

Hasan Cemal, kayyum ataması yapılan İpek Medya'yı ziyaret etti

27 Ekim 2015 12:45

T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasına tepki göstermek ve İpek Medya Grubu'na destek olmak için Kanaltürk ve Bugün TV binasını ziyaret etti. Hasan Cemal, Bugün TV muhabirine yaptığı açıklamada, "Gerçekten kara bir gün yaşıyoruz. Ve bu kara günleri Saray’daki Sultan yaşatıyor. Ama biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Gazeteciler olarak özgürlüğü alacağız" dedi.

Hasan Cemal'in açıklamaları özetle şöyle:

"Bir tek şey var. Gerçekten kara bir gün yaşıyoruz. Biz gazeteciler olarak, sadece gazeteciler olarak değil, bu kara gün demokrasi adına bir kara gün, özgürlükler adına bir kara gün. Hukuk üstünlüğü adına bir kara gün. Ve bu kara günleri Saray’daki Sultan yaşatıyor. Ama biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Gazeteciler olarak özgürlüğü alacağız. Gazeteci arkadaşlarımla dayanışma için geldim. Şunu da görüyorum Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar buradaydı. Arkadaşlarıyla, yazı işleriyle geldi. Hangi görüşte olursak olalım, bizim ortak platformumuz bundan sonra demokrasi, özgürlükler, hukukun üstünlüğü olacak. Bütün gazeteciler, yayın grupları amasız özgürlüğe sahip çıkacak. İşaretlerini görüyorum ama yetersiz. Özgürlüğe darbedir, hukukun üstünlüğüne darbedir. Tekrar ediyorum özgürlüğe sahip çıkacağız, seçim sandığında da Saray’daki Sultan’a bir ders vereceğiz. Bu dünya despotlara kalmaz.

Bu millet 7 Haziran’da çok iyi bir mesaj verdi ve 10 puan düşürdü, Saray’daki Sultan’ı. En azından bu tekrar olacaktır. Ben eminim, Tayyip Erdoğan kendi Saray düzenini kurmaya burada devam edecektir. Türkiye seçim sandığında demokrasi ve özgürlük sorununu çözecektir. Buna inanıyorum."

 

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