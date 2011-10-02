Hasan Cemal'den: Barışa Emanet Olun

T24 - Milliyet gazetesinin usta yazarı Hasan Cemal'in yeni kitabı "Kürt Sorununa Yeni Bakış: Barışa Emanet Olun" kitabı önümüzdeki hafta piyasaya çıkıyor. Cemal, yeni kitabında Kürt meselesine ilişkin söyleşi, gözlem ve makalelerine yer verdi.



Hasan Cemal'in yeni kitabı işte böyle başlıyor:



"Zarif doruğunda yaz kış karın eksik olmadığı Sümbül Dağı’nın eteklerinden Hakkâri’yi seyrediyorum.

Çabuk çabuk adımlarla geliyor. Yaşlı bir kadın. Belli, söyleyeceği bir şeyler var. Bütün yaşadığı acılar sanki suratının derin hatlarına yerleşmiş...

Adı Hızu, soyadı Taş.

'Buyur Hızu Teyze,' diyorum. Çukurca’nın Kavuşak köyünden devlet zoruyla Hakkâri’nin en yoksul kenar mahallesindeki bir gecekonduya göç edenlerden...

'Yaz evlat,' diye söze başlıyor:

'Biz barışa susamışız!'

Yüreğinden dökülüyor sözcükler:

'Dağdaki gerilla da, asker de bizim çocuklarımız. Barışa sahip çıkın, mahkûmları affedin!'"

Barışa emanet olun



Kürt Sorununa Yeni Bakış: Barışa Emanet Olun adıyla önümüzdeki hafta Everest etiketiyle kitapçılarda yerini alacak olan eser, Cemal’in Kürt meselesine ilişkin son dönem söyleşi, gözlem ve makalelerini kapsıyor. Cemal, kitabını yukarıdaki anekdotta sözünü ettiği Hızu Teyze’ye ithaf etmiş. Kitabın, “Kandil Dağı’nda, Bir PKK kampında gerilla ve barış umudu...” başlıklı bölümünde Hasan Cemal, 25 Haziran 2011’de Murat Karayılan ile röportaj için Kandil’e gidişini anlatıyor. Devamında, “Kandil Dağı’nda bir ceviz ağacının altında barışı konuşmak!” diyor Hasan Cemal. Burada Karayılan ile yaptığı söyleşiye yer veriyor. Usta gazeteci, Karayılan’ın “Bizi dağdan indirecek yegane otorite Başkan Apo’dur” sözlerinin altını çiziyor. Hasan Cemal, Karayılan’a soruyor, “Devlet İmralı’daki Öcalan’ı kullanabilir mi?” Karayılan, “Kendini kullandırtmayacak kadar akıllı ve derinliklidir Başkan Apo.” diye yanıt veriyor. Cemal, Kandil’den üç gün sonra Selahattin’de Neçirvan Barzani ile görüştüğünü anlatarak, Barzani’den edindiği izlenimleri yedi başlık altında sıralıyor.



“1-Artık Ankara’nın ‘PKK realitesi’ni görerek, bu realiteyi kabul ederek, barışı planlaması...



2-Ankara’da devletin çok başlı değil, bugün artık tek başlı davranması...



3-Ve PKK’nin esas liderinin İmralı’da hapis bulunduğu gerçeğinin bir an bile gözden kaçırılmaması.



4-Öcalan’ın ‘İmralı koşulları’nın barış kapısının açılmasındaki büyük önemine göre kısa vadeli adımlar atılması, orta ve uzun vadenin planlanması...



5-Elbette Hatip Dicle’nin, KCK tutuklusu bağımsız milletvekillerinin durumu ve genel olarak KCK tutukluları konusunda ‘olumlu gelişmeler’ kaydedilmesi...



6-10 bin kişinin yaşadığı Mahmur Kampı’yla ilgili olarak bir ‘iyi niyet gösterisi’ yapılması...



7-Ankara’yla PKK arasındaki ‘güven bunalımı’nı zamanla giderecek adımların mutlaka düşünülmesi...” Kitabın diğer bölümlerinde Kürt sorunu ile ilgili gelişmeler analizler yer alıyor. Demokratik açılım ve Habur buralarda önemli bir yer tutuyor.





Hasan Cemal, IRA ve ETA örneklerini incelemek için yaptıkları geziye de yer veriyor.



