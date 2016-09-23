Hasan Cemal'den Ahmet Altan'ın tutuklanmasına tepki: Saray'a eleştiri 'darbecilik'se, hukuk da guguktur, nokta!

T24 yazarı ve P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu Kurucu Başkanı Hasan Cemal, gazeteci - yazar Ahmet Altan'ın 'darbeye teşebbüs' ve 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi. Cemal, "Ahmet Altan'ın tutuklanması... Erdoğan iktidarına, Saray'a eleştiri artık 'darbecilik'se, hukuk da guguktur, nokta" ifadesini kullandı.

Ahmet Altan'ın tutuklanması...

Erdoğan iktidarına, Saray'a eleştiri artık 'darbecilik'se, hukuk da guguktur, nokta. — Hasan Cemal (@HSNCML) 23 Eylül 2016

15 Temmuz darbe girişimi öncesi 'subliminal mesaj' vererek "darbeye iştirak ettikleri" iddiasıyla akademisyen kardeşi Mehmet Altan ile birlikte 10 Eylül'de gözaltına alınan Ahmet Altan, yürütülen soruşturma kapsamında 12 gün sonra çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakılmıştı. Hakkında dün tekrar yakalama kararı çıkarılan Altan avukatı Veysel Ok ile birlikte ifade vermeye gitmişti.

Polis ekipleri ise saat 21.00 sularında T24 ofisine gelerek Ahmet Altan'ın gazetede olup olmadığını sormuş, Altan'ın burada olmadığı bilgisini alan polis, tutanak tutarak ofisten ayrılmıştı.

Altan, Çağlayan Adliyesi'nde 1. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki duruşmasının ardından bugün tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi. Tutuklama kararına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları "O gün gelecek yine sizi Ahmet Altan savunacak", "Altan kardeşler cadı avının kurbanı oldular" ifadelerini kullandı.