Hasan Cemal: Linç kampanyaları Murat Belge'ye vız gelir tırıs gider!

T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal, Murat Belge'nin "Şairaneden Şiirsele - Türkiye'de Modern Şiir" adıyla yayımlanan son kitabı ve "Oxford Üniversitesi'nde öğretim üyesi olmak için başvuru yaptığı" yolundaki haber üzerinden hedef alınmasına tepki gösterdi. Cemal, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Linç kampanyaları sevgili Murat Belge’ye vız gelir tırıs gider. Bu rezil kampanyalar, onu yapanların alnına kapkara utanç damgaları olarak yapışır kalır. Bu böyle biline" ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Belge'nin İletişim Yayınları'ndan çıkan, "Şairaneden Şiirsele - Türkiye'de Modern Şiir" adlı son kitabı edebiyat camiasında tartışma yarattı.

Kitabının hareket noktalarından birini, “Bir süredir kendisi kişisel olmayan bir konuyu içine kişisellik katarak anlatmayı, işlemeyi sever oldum. Bu biraz yaşın ilerlemesi ve anılardan bahsetme ihtiyacından da doğmuş olabilir, kitapta anlattıklarımın unutulup gitmesin diye daha nesnel bir tarafı olduğunu da söylemeliyim” sözleriyle anlatan Belge, yazar ve eleştirmen Enis Batur ve Orhan Koçak tarafından eleştirildi.

Koçak, K24'te yayımlanan yazısında “Burada ölçüt dedikodu yapıp yapmamak değil, o dedikodunun şiirin kendisine bir ışık düşürüp düşüremediği olmalıdır. Ve 'ışık' bazen şiirin kendisinden gelir” dedi. Enis Batur da, Belge'nin son kitabının, "Türkiye'de modern şiir" olan altbaşlığının içeriğiyle orantısız bir sav taşıdığını iddia etmişti.

"Murat Belge de gidiyor"

Bu sırada Oda TV'de Murat Belge'nin "Oxford Üniversitesi'nde öğretim üyesi olmak için başvuru yaptığı" yolundaki habere yer verildi. Bazı internet siteleri tarafından da paylaşılan haber, sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kişinin hedef aldığı Murat Belge için, "Türkiye'yi terk eden liberal yazarlar kervanına katılıyor" yorumu yapıldı.