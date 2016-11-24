Hasan Cemal: Kürt sorunu konusunda 47 yılda 4 kitap, sayısız yazı yazdım, ilk kez dava açıldı; ben mi değiştim, hukuk mu?

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak amacıyla nöbetçi yayın yönetmenliği yapan, aralarında T24 yazarı Hasan Cemal, Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın da bulunduğu gazeteci, aydın, insan hakkı savunucusu ve siyasetçiler hakkında 'terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla açılan davalara bugün devam edildi. Hasan Cemal'in duruşması bugün İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hasan Cemal, savunmasında, “47 yıldır gazetecilik yapıyorum ve bu sürede çok uzun yılardır Kürt sorununu izliyorum. Bu çerçevede Öcalan'la da Karayılan'la da Genelkurmay'la da görüştüm. Kürt sorunu konusunda dört kitap ve sayısız makale yazdım. Bu çerçevede hiçbir zaman bir örgüt propagandasına alet olduğum yönünde dava açılmadı. Bu ilk. Bazen düşünüyorum ben mi değiştim yoksa hukuk mu değişti" diye konuştu.

Duruşma 14 Şubat 2017'ye ertelenirken, Özgür Gündem Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya davada sanık olarak yer aldı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'nde 14. ve 22. Ağır Ceza mahkemelerinde görülen davaların tümünde gazetenin Kızılkaya da hâkim karşısına çıktı.

"Sembolik bir dayanışmaydı, herhangi bir propagandaya alet olmuş değilim"

Hasan Cemal savunmasında şunları söyledi:

“Savcılık ifademde 'Kürt gazeteciler özgür olamadıkça Türk gazeteciler de özgür olamaz' dedi. Kürt sorunu çözülmeden gerçek barış ve demokrasi de gelemez. Özgür Gündem Gazetesi Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği bu çerçevede bir dayanışma eylemidir. Ve bu ifade özgürlüğünün savunulması çerçevesinde yer alan sembolik bir dayanışma gösterisidir. Aynı zamanda yıllardır ve halen Kürt gazeteciler çok büyük acı ve sıkıntılar çekmektedir. Bu sıkıntı ve acıların son bulması onların da ifade ve basın özgürlüklerine sahip olmaları yönündeki bir eylemdi benim için. Yoksa herhangi bir propagandaya alet olmuş değilim.

"Bazen düşünüyorum

ben mi değiştim yoksa hukuk mu değişti"

“47 yıldır gazetecilik yapıyorum ve bu sürede çok uzun yılardır Kürt sorununu izliyorum. Bu çerçevede Öcalan'la da Karayılan'la da Genelkurmay'la da görüştüm. Kürt sorunu konusunda dört kitap ve sayısız makale yazdım. Bu çerçevede hiçbir zaman bir örgüt propagandasına alet olduğum yönünde dava açılmadı. Bu ilk. Bazen düşünüyorum ben mi değiştim yoksa hukuk mu değişti.”

Cemal'in avukatı Fikret İlkiz de söz konusu iddianameyi “FETÖ davası” sanığı savcı Murat İnam'ın hazırladığını belirterek, bu durumun adil yargılanma hakkının ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Çatışmaların yoğunlaştığı 2015 Temmuzu’ndan itibaren Özgür Gündem gazetesi de sayısız soruşturma, dava ve sansürle karşı karşıya kaldı. Bu baskılara karşı gazeteyle dayanışmak amacıyla 3 Mayıs’ta Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyası başlatıldı.

7 Ağustos’ta sona eren kampanyaya 56 isim katılarak destek verdi. Kampanyanın sona ermesiyle birlikte gazeteyle dayanışmak için kampanyaya katılan gazeteci, aydın, sanatçı, siyasetçi ve insan hakları savunucuları adeta dava yağmuru ile karşılaştı. Kampanyaya katılan 56 isimden 50’si hakkında soruşturma açıldı. Açılan soruşturmaların 36’sı davaya dönüştü. Gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya 36 davanın tamamında ‘sanık’.

Gazete kapatıldı, gazeteciler cezaevinde

36 nöbetçi yayın yönetmeninden Erol Önderoğlu, Ahmet Nesin ve Şebnem Korur Fincancı 20 Haziran 2016’da tutuklandı, 10 gün sonra serbest bırakıldı. Önderoğlu, Fincancı ve Nesin’in davaları daha sonra birleştirildi. Ragıp Duran ile Ayşe Düzkan’ın davaları da birleştirilirken, Deniz Türkali hakkındaki dava ise düştü. Gazete 8. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla “örgüt propagandası” gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Kapatılma kararının duyurulmasından kısa bir süre sonra gazetenin İstanbul Beyoğlu’daki binasına baskın düzenlendi ve gazete mühürlendi. Baskın sırasında Özgür Gündem çalışanlarından Genel Yayın Yönetmeni Zana (Bilir) Kaya ve Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya’nın da aralarında olduğu 24 gazeteci gözaltına alındı, Kaya ve Kızılkaya tutuklandı. Gazetenin Yayın Danışma Kurulu Üyeleri Yazar Aslı Erdoğan ve Dilci Necmiye Alpay da aynı operasyon kapsamında tutuklandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame ile Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’ın da bulunduğu 4’ü tutuklu 9 kişi hakkında, “Silahlı terör örgütüne üye olma”, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma”, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 6.5 yıldan 17.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hasan Cemal hakkında Cumhuriyet soruşturmasını da başlatan Savcı Murat İnam tarafından hazırlanan iddianame şöyle: