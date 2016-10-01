Hasan Cemal: İMC TV’nin sesinin kesilmesi özgürlüğe büyük bir darbedir!

T24 yazarı, P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu Kurucu Başkanı Hasan Cemal aralarında İMC TV’nin de olduğu 20’den fazla televizyon kanalı ve radyonun yayınının Başbakanlık kararıyla iptal edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İMC TV canlı yayınına katılan Cemal, “İMC’nin sesinin kesilmesi de Türkiye’de özgürlüğe büyük bir darbedir” diye konuştu.

Hasan Cemal’in açıklamasının bir kısmı şöyle:

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu memleketin sinir uçlarıyla fena halde oynamaya devam ediyor; bir yandan Kürtlerle Alevilerle, bir yandan Cumhuriyetle laiklikle, bir yandan demokrasiyle… Bunlarla oynadıkça Türkiye’de kutuplaşma büyüyor ve cepheleşme derinleşiyor. Sansürle gelen bu son adımlar, medyaya vurulan bu darbeler ne yazık ki Türkiye’yi biraz daha kötüye götürüyor. Erdoğan kendi eliyle Türkiye’de bir cehennem kuyusu kazmaktadır.”