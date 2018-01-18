Hasan Cemal, “Çekilme Günlüğü” davasında yeniden hâkim karşısına çıktı: Özgürlüğü savunanlar kazanacak!

PKK'nın 2013'te Türkiye sınırları dışına çıkma sürecini takip ettiği “Çekilme Günlüğü” yazı dizisi nedeniyle 13 yıla kadar hapisle yargılanan ve beraat eden T24 yazarı Hasan Cemal, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin (istinaf mahkemesi) bu kararı 10 Kasım 2017’de bozmasının ardından yeniden hâkim karşısına çıktı. 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden görülen dava Çağlayan Adliyesi’nde saat 09:30’da başladı. Hasan Cemal, yaptığı ek savunmada "Yalanda yaşamayı reddediyorum ve bugün Türkiye'de insanlara yalanda yaşamayı dayatan rejimin hukukla, özgürlükle, kısacası demokrasiyle ilgisi olmadığının altını bir kez daha çiziyorum. Hiç kuşkum yok, Yalanda değil, gerçekte yaşamak isteyenler, özgürlüğü savunanlar kazanacak sonunda" dedi.

Savcı, daha önceki talebini yineleyerek, Hasan Cemal hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcının mütalaasının ardından T24 ve Hasan Cemal’in avukatı Fikret İlkiz savunma için ek süre istedi. Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, 1978'liler Girişimi'nin kurucusu Celalettin Can ve kıdemli gazeteci Tayfun Ertan'ın da izlediği duruşma 3 Nisan 2018'e ertelendi.

Hasan Cemal hakkında "beraat kararı" verilmesiyle sonuçlanan dava, "Çekilme Günlüğü" adlı yazı dizisinin yayımlanmasından 4 yıl sonra açılmıştı. Yazının yayınlanmasından yaklaşık dört yıl sonra açılan davanın ilk duruşması 9 Mart 2017’de İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü.

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Savcı 13 yıl istemişti

İddianamede, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7'nci maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca 7,5 yıla kadar hapis cezası istenen Hasan Cemal için duruşma savcısı, Türk Ceza Kanunu'nun 43'üncü maddesi uyarınca da ek ceza talep etmiş, TCK'nın 43'üncü maddesi 'zincirleme suçlar'da cezanın 4'te 3 oranına kadar arttırılmasını öngördüğü için, Cemal hakkında talep edilen toplam hapis cezası 13 yıla ulaşmıştı. Hasan Cemal'in ayrıca TCK 53'üncü maddesi uyarınca, kamu haklarını kullanmaktan men edilmesi de istenmişti.

Hasan Cemal: Barışı savunmaya

devam edeceğim

Hasan Cemal, 9 Mart'ta İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hakkındaki suçlamayı redderek şunları söylemişti:

"O dönem zaten barış savunuluyordu. Barışın yolu açılmak isteniyordu. Dağın yolu kapatılmak isteniyordu. Bir gazeteci olarak yazdıklarım vakti zamanında dağın yolu nasıl açıldı. Şimdi nasıl kapanacak sorusunun cevabını aramaktan ibaretti. Bu tamamen bir gazetecilikti. Benim 2013 yılında yazdıklarımı bugün hapislik bir dava konusu haline getirmek gazeteciliği cezalandırmaktır. Savaşı, terörü ve şiddeti değil barışı savunuyorum. Barışı savunmaya da devam edeceğim. Beraatimi istiyorum."

Beraat çıkmıştı

Hulusi Pur’un başkan, Halit İçdemir ve Çağlayan Özbay’ın üye olduğu İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 31 Mart 2017'deki duruşmasında yazı içeriği, yazının yazıldığı tarih ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığına karar verilmişti.

İstinaf bozdu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 10 Kasım 2017’de Hasan Cemal hakkındaki üç dosyayı karara bağlamıştı. "Çekilme Günlüğü" yazı dizisi nedeniyle 13 yıla kadar hapisle yargılanan Cemal hakkında verilen beraat kararını bozan mahkeme, "Fehman Hüseyin" başlıklı yazısında "silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı" iddiasıyla verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezasını onamıştı. Hasan Cemal’in bu cezası 2 yıl süreyle ertelenmişti. Mahkeme, 676 sayılı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Özgür Gündem ile dayanışma amacıyla nöbetçi yayın yönetmenliği yapan Hasan Cemal'e "terör örgütünün açıklamalarını yayımladığı" iddiasıyla verilen 6 bin lira adli para cezasını da "uygun bulmuştu."

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Yeniden hâkim karşısında

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin beraati bozma kararının ardından Hasan Cemal’in “Çekilme Günlüğü” davasının yeniden görülmesine bugün 09:30’da başlayan duruşmayla başlandı. Çağlayan Adliyesi’ndeki duruşmada Hasan Cemal’in avukatı Fikret İlkiz de bulundu.

Hasan Cemal, yaptığı ek savunmada şunları söyledi:

"Buraya, kendimi savunmak için gelmedim.

Kendimi savunmaya hiç ihtiyacım da yok.

Ben, yalan nedir biliyorum çünkü...

Ömrüm yalanlarla mücadele ederek geçti.

Kendi iç dünyamda da yalanlarla hep kavga ettim.

Bu memlekette, insanları yalanda yaşatmak için nasıl korkunç bir devlet aygıtı kurulduğunu çok biliyorum.

Yaşadığım, tanık olduğum acılar bana bunu öğretti.

Yalanda yaşamayı reddedenlerin bu memlekette, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan başlayarak nasıl cadı kazanlarına atıldığını, onlara ne büyük acılar yaşatıldığını biliyorum.

Ben de yalanda yaşamayı reddettim.

Bu nedenle buradayım, mahkemenizin önündeyim.

Ben de terörü, şiddeti reddettiğim için buradayım.

Barışı savunduğum için buradayım.

Yalanda yaşamayı reddettiğim için buradayım.

Bu ayın sonunda 74 yaşına basıyorum.

49 yıldır gazeteciyim.

Bunca yıldır yazıyorum.

Şu günlerde 13. kitabım çıkıyor, adına gelince:

HAYAT İŞTE BÖYLE GEÇİP GİDİYOR!

Hepimiz için öyle.

Hayatta ben de epeyce yanlış yaptım.

Olmadık yalanları savunduğum dönemlerden geçtim.

Düşe kalka yaşadım.

Ama sonunda yalanlardan kurtuldum.

Ben barışı savunuyorum.

Hukukun üstünlüğünü savunuyorum.

İfade özgürlüğünü savunuyorum.

Tüm farklılıkların bir arada, aynı çatı altında ve barış içinde yaşamalarından yanayım.

Kısacası:

Demokrasiyi savunuyorum.

Sayın heyetiniz, benim hakkımda terör propagandası yapmadığıma kanaat getirmişti.

Ama bu beraat üst mahkemede bozuldu.

Sözü uzatmak istemiyorum.

Beraatime karar verilen 9 Mart 2017 tarihli duruşmadaki sözlerimi tekrarlamakla yetiniyorum.

Yalanda yaşamayı reddediyorum ve bugün Türkiye'de insanlara yalanda yaşamayı dayatan rejimin hukukla, özgürlükle, kısacası demokrasiyle ilgisi olmadığının altını bir kez daha çiziyorum.

Hiç kuşkum yok:

Yalanda değil, gerçekte yaşamak isteyenler, özgürlüğü savunanlar kazanacak sonunda."

3 Nisan'a ertelendi

Savcı, daha önceki talebini yineleyerek, Hasan Cemal hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcının mütalaasının ardından T24 ve Hasan Cemal’in avukatı Fikret İlkiz savunma için ek süre istedi. 3 Nisan 2018'e ertelenen duruşma aynı gün saat 09:50'de başlayacak.

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