Hasan Cemal: Bugüne kadar hiç terör propagandası yapmadım, propagandaya alet olmadım

T24

T24 yazarı Hasan Cemal hakkında, 4 Aralık 2015 tarihli köşe yazısı nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Hasan Cemal ve avukatı Fikret İlkiz tarafından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Hasan Cemal’in 3 yıl önce Silvan’a giderek Gülsuma Güçer, Mehmet Ali Dünser ve dönemin Silvan Belediye Eş Başkanı Zuhal Tekiner’le görüşmeler yaptığı ve gözlemlerini kaleme aldığı belirtildi.

Dava açma süresi geçti

“Silvan’da: Bizi acılara ve ölümlere o kadar alıştırdılar ki…” başlıklı yazı nedeniyle Silvan Cumhuriyet Savcılığı tarafından Güçer, Dünser, Tekiner ve Hasan Cemal hakkında soruşturma açıldığı belirtilen dilekçede Hasan Cemal hakkında yetkisizlik kararı verilerek dosyasının İstanbul’a gönderildiği ve 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davaya dönüştüğü hatırlatıldı.

Geçtiğimiz üç yıl içinde Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Zuhal Tekiner ve Gülsuma Güçer’in soruşturma konusu suçlamadan beraat ettiği belirtilen dilekçede, Hasan Cemal hakkında 04.12.2015 tarihli yazısı nedeniyle yayın tarihi bakımından Basın Kanunu hükümlerine göre dava açma süresinin geçmiş olduğunun dikkate alınması istendi.

Hasan Cemal: Gazetecilik suç değildir

Dilekçede, “Yazıda söyleşi yapılan kişiler hakkında TMK’nın 7/2 maddesine aykırılıktan beraat kararı verilmiş olması ve kesinleştiği dikkate alındığında; Hasan Cemal’in yazısının Anayasanın 28., Basın Kanunu’nun 3. Maddesi ve AİHS’nin 10. Maddesine göre ifade/basın özgürlüğünün koruması altında bulunduğundan derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz” denildi.

Hasan Cemal de ifadesinde, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, “Bugüne kadar hiç terör propagandası yapmadım. Terör örgütü propagandasına alet olmadım. Bunca yıldır yazdığım yazılarla Kürt sorununun barış içinde çözülmesi için gayret ettim. Gazetecilik suç değildir. Yazdıklarımın tümü ifade özgürlüğü sınırları içinde yer alır” dedi.

Derhal beraat talebini reddeden mahkeme, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararın örneğini isteyerek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.