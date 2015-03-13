Harvard'daki törenden: Hasan Cemal baskıyla işinden oldu, ama korkusuzca T24'te yazmaya devam etti

Ali Küpeli / Boston

T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün kurucu başkanı Hasan Cemal, "46 yıllık gazetecilik hayatı boyunca basın özgürlüğünü savunmak için gösterdiği çaba" gerekçesiyle verilen Harvard Üniversitesi Nieman Vakfı Gazetecilikte Louis Lyons Vicdan ve Dürüstlük Ödülü'nü Boston'da aldı. Cemal, Türkiye'den bu ödülü alan ilk gazeteci oldu. Cemal’e ödülünü Nieman Gazetecilik Vakfı üyesi ve The Washington Post Gazetesi muhabiri Ann Marimow takdim etti.

Harvard Üniversitesi'nde dün (12 Mart 2015 Perşembe) yerel saatle 17:30, Türkiye saati ile 13 Mart Cuma gece yarısından sonra 00:30'da başlayan törene dünyanın farklı ülkelerinden seçkin gazeteciler katıldı. Gecede konuşan Los Angeles Gazetesi London Büro Şefi Henry Chu, “Bugün ağırladığımız konuk, Hasan Cemal farklı ithamlara maruz kaldı. CIA ajanı ve vatan haini olarak anıldı ama onu en iyi tarif eden kelime, gazeteci" dedi. "Cemal’in, Milliyet gazetesinde yazdığı dönemde, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın baskılarıyla işinden olduğunu belirten Chu, Cemal’in korkusuzca T24’te yazmaya devam ettiğini" söyledi.

Bir diğer konuşmacı, Sırbistan'da yayınlanan Pistaljika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vladimir Radomirovic de, "Türkiye’nin gazetecilerin ‘kelepçelendiği’ bir ülke olduğuna ve hükümetin baskılarından dolayı birçok gazetecinin işini kaybettiğine" değindi.

Daha sonra bir konuşma yapan Hasan Cemal, Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğü önündeki engelleri anlattı, kşisel serüvenini ve gazetecilik hayatında yaşadığı tecrübeleri paylaştı. Konuşmasının ardından kendisine yöneltilen “Bugünün ve geleceğin genç gazetecilerine, Türkiye’de özgür bir gazetecilik ortamının sağlanabilmesi için neler tavsiye edersiniz” sorusuna Cemal, “Savaşmalısınız, soru sormalısınız, haber yapmaya devam etmelisiniz, söylenenden ziyade söylenmeyeni bulmasınız ve hayatın her alanında devamlı araştırmalısınız.” cevabını verdi.

Louis M. Lyons Gazetecilikte Vicdan ve Dürüstlük Ödülü 1964’ten beri her yıl Nieman Vakfı’nın 24 üyesi tarafından seçilen gazeteciye takdim ediliyor.