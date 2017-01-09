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Hasan Cemal: Anayasa değişikliğine hayır demek, demokrasiyi savunmaktır

"Diktatörlüğe karşı demokrasi, hukuk ve özgürlük bayrağının altında toplanalım"

09 Ocak 2017 19:01

T24 yazarı Hasan Cemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmeleri başlayan anayasa değişikliği teklifine karşı demokrasi ve hukuk çağrısı yaptı. Hasan Cemal, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Demokrasi, hukuk ve özgürlük bayrağının altında, diktatörlüğe karşı toplanalım" görüşünü dile getirdi.

T24'teki yazılarına ara verdiği sırada öne sürülen "yazı yazmayı bıraktı" iddialarını yalanlayan Cemal, "kısa bir süre sonra başlayacağı yazılara Twitter'da ısındığını" söyledi.

Hasan Cemal'in, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak paylaştığı mesajlar şöyle:

"Anayasa değişikliğine karşı mücadele, diktatörlüğe karşı mücadeledir.

Anayasa değişikliğine hayır demek, demokrasiyi savunmaktır, diktatörlüğe karşı bayrak açmaktır!

Gün, diktatörlüğe karşı bayrak açma günüdür! Gün, diktatörlüğe karşı demokrasi saflarını sıkılaştırma günüdür.

Demokrasi, hukuk ve özgürlük bayrağının altında, diktatörlüğe karşı toplanalım.

Kılıçdaroğlu haklı, Türkiye asla totaliter zihniyete teslim edilemez!"

Hasan Cemal, ayrıca Twitter'da şu etiketleri paylaştı:

#AnayasaDeğişikliğiDiktatörlüktürTekAdamlıktır

#TekAdamlığaHayır

#DiktatörlüğeHayır

#AnayasaDeğişikliğineHayır

 

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