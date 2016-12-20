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Hasan Cemal: Yazılarımı en çok iki hafta süreyle kestim, demokrasi, hukuk ve özgürlük mücadelem sürecek

Hasan Cemal, yazı yazmayı bıraktığı yönündeki iddiaları yalanladı

02 Ocak 2017 16:14

T24 yazarı Hasan Cemal yazı yazmayı bıraktığı yönündeki iddialara ilişkin olarak, "Yazılarımı en çok 2 hafta süreyle kestim. Demokrasi, hukuk ve özgürlük mücadelem T24’te devam edecek" dedi.

Hasan Cemal'in dün attığı tweette "Bir süre yazı yazmak istemiyorum, 2017'den korkuyorum, Allah hepimize kolaylık versin!" demesi, bazı çevrelerce yazı yazmayı bıraktığı yolunda yorumlandı.

Hasan Cemal, bugün aşağıdaki tweeti atarak, yazı yazmayı bıraktığına ilişkin iddialara açıklık getirdi:

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