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Yaşam

Hasan Celal Güzel kalp krizi geçirdi

Adana Havaalanı'na gelen Hasan Celal Güzel, salonda beklerken aniden fenalaştı

04 Eylül 2013 20:59

Anavatan Partisi hükümetlerinde Devlet Bakanı, Gençlik Spor Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan Hasan Celal Güzel, Adana'da kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede ilk tedavisi yapılan Güzel, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Ceyhan İlçesi'nde bazı görüşmeler yaptıktan sonra Ankara'ya gitmek üzere sabah saatlerinde Adana Havaalanı'na gelen Hasan Celal Güzel, salonda beklerken aniden fenalaştı. Güzel, görevlilerin çağırdığı ambulansla Adana Numune Hastanesi Seyhan Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te bir süre tedavi altında tutulan Hasan Celal Güzel, saat 16.00 sıralarında ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü

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