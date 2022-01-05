Hasan Can Kaya RTÜK cezasıyla ilgili ilk kez konuştu: Küfürle güldürüyor diyen adamlar hayatında kimseyi güldürmemiştir

Konuşanlar gösterisiyle üne kavuşan Hasan Can Kaya, RTÜK'ün Exxen'e idari para cezası kesmesi hakkında ilk kez konuştu. Sessizliğini bozan komedyen, "Bilmeyen şöyle zannediyor sanki biz seyirciye küfür edebiliyormuşuz gibi bir algı var. Böyle bir şey olabilir mi! Türk halkına kim küfredebilir, küfür ederek kim güldürebilir? Bu bir iftiradır, karalama kampanyasıdır. Bizim tam yaptığımız lise ortamındaki samimi arkadaş atmosferini yaşatıyoruz. Ve insanlar arkadaşlarıyla argo şakalaşır. Hangi biriniz arkadaşlarınızla argo şakalaşmıyorsunuz? Dolayısıyla ben de arkadaşlarımla argo şakalaşıyorum. Burada öyle bir şey var" ifadelerini kullandı. Kaya, "Kendiyle barışık insanlar kendiyle dalga geçer. Küfürle güldürüyor diyen adamlar hayatında kimseyi güldürmemiştir" diye konuştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında kullanılan küfür ve argo ifadeler nedeniyle dijital içerik platformu Exxen'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı. Bu gelişmeden sonra Hasan Can Kaya ilk kez eleştirilere yanıt verdi. RTÜK'ün programıyla ilgili idari para cezası vermesinin sorulması üzerine hasan Can Kaya şunları kaydetti:

"Özellikle Z kuşağını eleştirdiler ona üzüldüm"

"Çok tutulan mizah işlerinde her seferinde sansür uygulanmıştır. Kemal Sunal'ın 'Eşoleşek' kelimesini sansürleyen bir kurum. Benim üzerimden izleyicilerimi, özellikle Z kuşağını eleştirdiler ona üzüldüm. Yoksa umurumda değil. Güldük eğlendik.

Bilmeyen şöyle zannediyor sanki biz seyirciye küfür edebiliyormuşuz gibi bir algı var. Böyle bir şey olabilir mi! Türk halkına kim küfredebilir, küfür ederek kim güldürebilir? Bu bir iftiradır, karalama kampanyasıdır. Bizim tam yaptığımız lise ortamındaki samimi arkadaş atmosferini yaşatıyoruz. Ve insanlar arkadaşlarıyla argo şakalaşır. Hangi biriniz arkadaşlarınızla argo şakalaşmıyorsunuz? Dolayısıyla ben de arkadaşlarımla argo şakalaşıyorum. Burada öyle bir şey var.

"Trolleri saymıyorum ama yapıcı eleştirilerin başımızın üzerinde yeri var"

Oradaki seyirci arkadaşımız da çok genç. Babası beni övüyormuş ama küfür ederek övüyormuş. Komiğine gitmiş anlattı bana. Ben de egzajere ettim onu. O zaman tabağı boş gönderme ben de babana böyle böyle dedim. Biz güldük, seyirci güldü. İzleyen milyonlar güldü ama programı izlemeyen hiç alakasız bir nefret dolu bir güruh, konuyu bilmeyen bir sürü kişi eleştirdi. Ama önemli değil. Bizim için iyi niyetle yapılan her şeyin başımızın üstüne yeri var. Eleştiri de dahil. Biz eleştirilemez değiliz. Trolleri saymıyorum ama yapıcı eleştirilerin başımızın üzerinde yeri var. Biz bundan çok etkilenmedik. Biz platform geçtikten sonra tarzımızdan taviz verseydik, ki zaten arkadaşlar mizah, dili bozma yeridir. Tırnak içinde söylüyorum serseri bir dil kullanılır. Herkese yağ çekerek bir mizah ortamı oluşturamazsınız. Hayatında kimseyle şakalaşmamış insanlar bunu iddia ederler. Ama ülkemizde komedi ile ilgili büyük kitlelere hitap eden herkes ya sansüre uğramıştır ya sık sık eleştirilmiştir. Bu işin bedeli bu büyük kitlelere oynayan bir komedi insanıysan sansürü eninde sonunda yiyecektik. Bilmeyenler bir şey gelmiyor başınıza diye şaşırıyordu.

"Kendiyle barışık insanlar kendiyle dalga geçer"

Mizah birleştiricidir. Bizim program da en güzel örneğidir bunun. Baş örtülü, seküler, muhalif seyircimiz de vardır. Bizim programımızda hepsi yan yana omuz omuza gülerler. Lisedeki en arka sırasındaki dörtlü gibidirler. Konuşanlar seyircisi akıl sağlığı, ruh sağlığı en olgun kesim olabilir. Kendiyle barışık insanlar kendiyle dalga geçer. Küfürle güldürüyor diyen adamlar hayatında kimseyi güldürmemiştir."