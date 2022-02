Hasan Can Kaya RTÜK cezasıyla ilgili ilk kez konuştu: Küfürle güldürüyor diyen adamlar hayatında kimseyi güldürmemiştir

Ne olmuştu? Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'ın 'Konuşanlar' isimli programına 'Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyaloglar'dan inceleme başlatmıştı. Ardından RTÜK, Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programının 44. bölümünün Exxen’in kataloğundan çıkarılmasına karar vermişti. Gazeteci Nihat Genç, “Konuşanlar” programını küfür edildiği gerekçesiyle eleştirmiş; Hasan Can Kaya ile arasında geçen diyalogu şöyle anlatmıştı: "Biraz önce attığım tweet üzerine Hasan Can Kaya aradı. Lafı 'bana böyle diyemezsin'e getirdi. Ben de ona 'seyircinin anasına küfür hiçbir gelenekte yoktur' dedim. Efelenip pişkinliğinde ısrar edince, küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım." TIKLAYIN - Komedyenler, "Böyle mizah mı olur" tartışmasını yorumladı: Bazı toplumlar bebek kadar hassas olabilir, güldükleriniz toplumun bebeksiliğine dokunabilir!