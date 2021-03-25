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Medya

Hasan Can Kaya'nın "Bir Yeraltı Sit-Com'u" dizisinden ilk tanıtım geldi

25 Mart 2021 09:32

Aralarında 1 Erkek 1 Kadın'ın da bulunduğu birçok projede senaristlik yaptıktan sonra ilk kişisel projesi Konuşanlar adlı orijinal talk show konsepti ile dikkat çeken senarist/komedyen Hasan Can Kaya'nın yeni dizisi Bir Yeraltı Sit-Com'u'nun tanıtımı yayınlandı.

Dizinin yapımcılığını Hap Yapım, yönetmenliğini ise Sultan San ve Nezih Helvacıoğlu yapıyor. Başrollerini Hasan Can Kaya, Günay Karacaoğlu, Tuna Orhan ve Ezgi Gör’ün paylaştığı Bir Yeraltı Sit-com’u’, İstanbul’un Güngören semtinde yaşayan dar gelirli YAYA ailesinin hikâyesini anlatıyor.

Bir Yeraltı Sit-com’u ilk bölümüyle bu Cuma EXXEN’de ekrana gelecek.

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