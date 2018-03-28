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Ekonomi

Hasan Balıkçı Onur Ödülleri EMO Genel Kurulu'nda verilecek

İstanbul, 28 Mart (DHA) - Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Üyesi Hasan Balıkçı anısına düzenlenen Onur Ödülü, bu dönemki sahipleri Doç

28 Mart 2018 13:56

İstanbul, 28 Mart (DHA) - Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Üyesi Hasan Balıkçı anısına düzenlenen Onur Ödülü, bu dönemki sahipleri Doç. Dr. Melda Yaman ve Doç. Dr. Özgür Öztürk`e, EMO\'nun 1 Nisan\'da düzenlenecek Genel Kurulu\'nda sunulacak.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ne (TMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası  (EMO) 46. Olağan Genel Kurulu, Türkiye Barolar Birliği Kongre Merkezi`nde 30 Mart Cuma günü toplanacak. Genel Kurul 2 günlük çalışmaların ardından 1 Nisan Pazar günü EMO Genel Merkezi`nde yapılacak seçimlerle tamamlanacak.
EMO\'dan yapılan açıklamada, \"Genel Kurul`un ilk gününde kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede hain bir saldırı ile aramızdan alınan EMO Üyesi Hasan Balıkçı anısına düzenlenen Onur Ödülü, bu dönemki sahipleri Doç. Dr. Melda Yaman ve Doç. Dr. Özgür Öztürk`e sunulacak\" denildi.
Açıklamaya göre, EMO 46. Olağan Genel Kurulu kapsamında 30-31 Mart 2018 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği Kongre Merkezi`nde yürütülecek çalışmaların ardından 1 Nisan Pazar günü EMO Genel Merkezi`nde seçimler yapılacak. Genel Kurul, ilk gün Divan`ın oluşturulması, Anıtkabir Çelenk Heyeti`nin belirlenmesi ve EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Önder`in açılış konuşmasıyla çalışmalarına başlayacak.
Genel Kurul gündemi kapsamında Ana Yönetmelik ve yönetmelik değişiklikleri, komisyon raporları, önergelerin de görüşülmesinin ardından EMO Yönetim Kurulu; Onur Kurulu, EMO Denetleme Kurulu, TMMOB delegeleri asıl ve yedek adayları ile TMMOB kurullarına önerilecek adayların belirlenecek ve genel kurul seçimleri öncesi çalışmalarını dilek ve öneriler ile tamamlayacak. 

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