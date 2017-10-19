Hasan Ali, Mata’nın başlattığı 'Common Goal' kampanyasına katıldı

Süper Lig’de Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım, Manchester United futbolcusu Juan Mata’nın başlattığı ‘Common Goal’ kampanyasına dahil olan son futbolcu oldu.

İspanyol futbolcu Mata’nın başlattığı kampanyada futbolcular, gelirlerinin yüzde 1’ini dünyanın geri kalmış ülkelerinde futbolu desteklemek için bağışlıyor.

Kampanyaya katılan isimler arasında Mats Hummels, Giorgio Chiellini, Dennis Aogo gibi dünya yıldızlarının yanı sıra ABD Kadın Futbol Milli Takımı’ndan Megan Rapinoe ve Alex Morgan da bulunuyor.