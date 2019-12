T24 - Gazeteci Hasan Cemal, mesleğinde 40. yılı doldurdu. İsmet Berkan "Hasan Abi'nin 40 yılı" başlıklı yazısında Hasan Cemal'le geçirdikleri yılları ve Hasan Cemal'in gazetecilik anlayışını köşesinde anlattı.





Radikal gazetesinde İsmet Berkan'ın "Hasan Abi'nin 40 yılı" başlıklı (12.Aralık.2009) yazısı şöyle:







Hasan Abi'nin 40 yılı









Bu yazıyı bitirip yola çıkacağım; akşam İstanbul’da bir meyhanede Hasan Cemal’in gazetecilik mesleğindeki kırkıncı yılı şerefine bir sürpriz parti var, ona katılacağım.



Bu partinin kendisi sürpriz zaten, yani Hasan Cemal kapıdan girdiğinde hepimizi görünce şaşıracak herhalde ama sürpriz parti içinde bir sürpriz daha var: Bu kırk yılın bir bölümünü veya genişçe bir bölümünü onunla çalışarak geçirenlerin onunla ilgili anılarından oluşan bir de kitap hazırlandı Hasan Cemal için.



Ben de bu kırk yılın otuzunda şu veya bu ölçüde Hasan Cemal’le birlikte çalışmış, onun yakınında olmuş, onun öğreticiliğine, onun terörüne, onun sohbetine, onun enerjisine maruz kalmış biri olarak, o kitaba biraz olsun katkı verenlerden biriyim.







***







Hasan Abinin gazetecilik mesleğindeki kırk yılı, ister istemez bu ülkenin de kırk yılı. Hasan Abi başından itibaren her şeyin merkezinde veya merkezin çok yakınında bulunduğu için onun kırk yılını ülkenin kırk yılının akılda kalıcı olaylarından ayrı anlatmaya imkân yok.



Ben ve benim gibi onlarca insan, bunca yılı Hasan Cemal’le geçirince ister istemez siyasi ve ekonomik olayların ötesinde, gazetecilik anlayışlarıyla ilgili tartışmaların ötesinde, bizden başka kimsenin anlayıp gülmeyeceği hoş anılar da biriktirdi. Kitapta o anılardan bol miktarda var zaten.







***







Benim bugün burada asıl konuşmak istediğim, Hasan Cemal’in gazeteciliği. Çünkü, bana soracak olursanız, Hasan Cemal, benim meslek öğretmenlerimden biri, benim abim, benim sahiden sevip bağlılık hissettiğim biri olmanın yanı sıra gazetecidir ve bir gazeteci olarak örnek alınması gereken bir isimdir.



Bugün Hasan Cemal 65 yaşında. Benden tam 20 yaş büyük. Ama gazetecilik üzerine kafa yormasıyla, güncel gazetecilik tartışmalarını izlemesiyle ve onlardan ders çıkarmasıyla, çıkan bu dersleri sistematik hale getirip kafasındaki gazetecilik modelini sürekli yenilemesiyle, itiraf edeyim nice gençten daha genç.



Hasan Cemal gazeteciliği deyince de, öyle bulunmaz hint kumaşı cinsinden büyük teorileri, büyük pratikleri falan arayanlar da fena halde hayal kırıklığına uğrarlar.



Hasan Cemal’in gazeteciliği, bizim mesleğimizin en temel, en basit kuralları üzerine kuruludur: Haberiniz doğru olacak, dengeli olacak, adil olacak, önyargılardan arınmış olacak. Yorumunuz haberden hareketle olacak, ayağı yere basacak, sadece yönetenlere değil meraklı bütün okuyuculara yeni bir ufuk açacak nitelikte olacak, taze olacak, anlamlı olacak, İngilizcesiyle ‘relevant’ olacak.



Bu basit, en temel ilkelerdir Hasan Cemal gazeteciliğinin özü. Ondan sonrası, bitmek tükenmek bilmeyen bir heyecandır, haber neredeyse orada olmak, akıl açıcı olmak, tabular veya önyargılar yerine gerçeklere dayanmak...



Hepimiz zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz, heyecanımızı kaybediyoruz. Böyle şeyler Hasan Cemal’e de oluyor elbette ama onun bu sıkıntılı durumlardan kurtulmak için kendi kendine bulduğu ve uyguladığı (büyüyünce ben de onun gibi olacağım inşallah!) bir yöntem var: Haber seyahatine çıkmak... Burada kendini boğuluyor gibi hissettiğinde hemen gider bir yerlere, haberi yerinde izler, oradan haberler, analizler, yorumlar çıkarır. Ve bu seyahatler onu çoğu zaman hepimizden daha genç yapar.







***







Gazeteciliği iyi ve büyük öğretmenlerden öğrendim. Birini, sevgili Abdül abiyi geçenlerde toprağa verdik, şimdi noktayı koyup diğer öğretmenimin meslekte kırk yıl gecesine katılacağım.



Gazeteci milleti haberle yatar haberle kalkar. Meslek içi dedikodular da bu haberlere dahildir. Esasen davetlilerinin hepsi gazeteci olan kalabalıkça bir toplantının Hasan Cemal’den son ana kadar gizlenebilmiş olması, herkesin ona ve bu geceyi aylardır hazırlayan Ayşe Cemal’e olan sevgi ve saygısının bir sonucu olabilir ancak. Yoksa biz ağzında bakla ıslanan bir millet değilizdir, sır tutmayı pek beceremeyiz.



Yeri gelmişken Ayşe Cemal’i de anlatmam gerek: Bu projeyi gerçekten aylardan beri hazırlıyor Ayşe. O kitap için neredeyse bütün boş vaktini harcadı, hepimizi çalıştırdı, insanüstü bir gayretle her şeyin olmasını sağladı. Kitabın tasarımından yazımına, fotoğraf seçiminden bu gecenin organizasyonuna kadar her detayda Ayşe’nin imzası vardır, bunun değerini sadece Hasan Cemal değil bence hepimiz bilmeliyiz!



Çok yaşa Hasan Abi. Ve sağol Ayşe, hepimizi bir araya getirdiğin için.