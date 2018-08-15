Hasadı yapılan fındık, ilkel teleferikle taşınıyor

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- KARADENİZ\'de eğimli arazilerde üreticiler tarafından zor şartlarda hasadı yapılan fındık, bölgede \'varangel\' olarak bilinen ilkel teleferikle bahçeden harmana taşınıyor.

Giresun ve Ordu\'da 29 Temmuz günü başlayan fındık hasadı devam ediyor. Yüksek rakımlı köylerde eğimli arazilerde zor şartlarda toplanan fındıklar, bazı üreticilerin kilometrelerce uzunluktaki vadiler üzerine kurduğu yüzlerce ilkel teleferiklerle taşınıyor. Turnasuyu Vadisi üzerindeki Gerce Mahallesi\'nde, kendisi gibi fındık üreticisi olan komşusunun kurduğu ilkel teleferikle ürün taşıyan İsmail Özbucak, bu sistemle maliyeti azalttığını söyledi. Özbucak, şöyle dedi:

\"Bahçelerimizde maliyet oldukça yüksek. Gübresi, ilacı, bakımı, taşıması, patozlanması, fındığın her şeyi pahalı. Arazi yapısı engebeli olunca maliyet de haliyle fazla çıkıyor. Yevmiye ücretleri 80 TL ile 120 TL arasında değişiyor. Fındığı toplatıyoruz, bahçede yol yok, katır yok. Teleferik için malzemeler aldık, onun da maliyetleri var. Bahçeden çuvalla taşımadaki 1 günlük işi teleferikle 1 saatte yapıyoruz. Fakat bunda da aksamalar oluyor, o da öyle kolay olmuyor. Makara sisteminde aksama olursa 1 saatlik iş 1 günde ancak bitiyor. Teleferiğin olduğu yere sırtta ya da katırla fındık çuvalları taşınıyor, sonra teleferikle vadi, ırmak üzerinden karşıdan karşıya taşınıyor. Sonra arabaya yükleyip harmana götürüyoruz. Harmanda patozlayıp kurutuyoruz. Teleferikle taşıma işinde de 4 kişi çalışıyor.\"

FINDIK FİYATI 15 TL\'NİN ÜZERİNDE AÇIKLANMALI

Fındık fiyatının 15 TL\'nin üzerinde açıklanması gerektiğini, altında açıklanacak fiyatın üreticiyi zarar ettireceğini söyleyen İsmail Özbucak, \"Fındık özellikle yükseklerde çok maliyetli. Bu arazilerden de ne kadar maliyetli olduğu zaten görünüyor. 15 TL\'nin altında satılması halinde üretici boşuna çalışmış olur. Teleferikle taşımak için bile 4 kişi çalışıyoruz. 2 kişi çuvalları karşıdan yüklüyor, 2 kişide varış noktasında o çuvalları alıyor. Her şey maliyet, işçi ücretleri de yüksek, her istendiği anda işçi de bulunmuyor. TMO\'dan iyi bir fiyat bekliyoruz. Bakalım ne olacak?\" diye konuştu.

FINDIK SERBEST PİYASADA 11.50 TL

Öte yandan, bu yıl Ordu\'da tahmini 200 bin ton fındık rekoltesi beklenirken, geçen hafta 6 ilçedeki sel felaketi nedeniyle rekoltenin yüzde 30 azalacağı belirtildi. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından henüz fındık taban fiyatı açıklanmazken, serbest piyasada ise fındığın 11.50 TL\'den işlem gördüğü belirtildi.



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