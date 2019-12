-Has Parti'nin yeni MYK'sı belirlendi ANKARA (A.A) - 13.08.2011 - Has Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirlendi. HAS Parti'nin yeni MYK'sında ilk kez genel başkan yardımcıları olarak Erdinç Yazıcı, Cafer Güneş atanırken, Genel Sekreterliği Kazım Arslan getirildi. Daha önce partinin MYK'sında yer alan Teoman Rıza Güneri, Hüsamettin Korkutata, Genel Sekreter Ekrem Baki, Musa Akbal, Ahmet Sünnetçioğlu, Akif Gürdoğan, Hayrettin Dilekçan gibi isimler ise Genel Başkan Başdanışmanı gibi farklı birimlerde görevlendirildiler. AR/GE Strateji Planlama Başkanlığı'na Doç. Dr. Erdinç Yazıcı, Dış İlişkiler Başkanlığı'na Prof. Dr. Çağrı Erhan, Eğitim Başkanlığı'na Dr. Ahmet Demircan, Çalışma Hayatı ve Sosyal Politikalar Başkanlığı'na Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, Mali İşler Başkanlığı'na Hasan Basri Aktan, Seçim İşleri ve Yerel Yönetimler Başkanlığı'na Musa Demirci, Siyasi İşler ve İnsan Hakları Başkanlığı'na Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu, Tanıtma Başkanlığı'na Erol Erdoğan, Teşkilat Başkanlığına Şeref Malkoç, Üyeler ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'na Cafer Güneş, Genel Sekreterliğe de Dr. Kazım Arslan getirildi. HAS Parti Genel Başkan Başdanışmanlıklarına Hüsamettin Korkutata, Ahmet Sünnetçioğlu, Akif Gürdoğan Prof. Dr. Cem Somel, Hayrettin Dilekcan, Teoman Rıza Güneri, Emekli General Yalçın Pehlivanoğlu ve Dr. Ertan Yülek getirildi. Denetçilik görevlerine Ahmet Münir Yaşar ve Yusuf Engin atandı. Bu arada, partinin Teşkilat Başkanlığına daha önce STK'lardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şeref Malkoç getirildi.