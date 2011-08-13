T24 LogoT24 Logo
Politika

Has Parti'nin yeni MYK'sı belirlendi ANKARA (A.A)

13 Ağustos 2011 16:18

-Has Parti'nin yeni MYK'sı belirlendi ANKARA (A.A) - 13.08.2011 - Has Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirlendi. HAS Parti'nin yeni MYK'sında ilk kez genel başkan yardımcıları olarak Erdinç Yazıcı, Cafer Güneş atanırken, Genel Sekreterliği Kazım Arslan getirildi. Daha önce partinin MYK'sında yer alan Teoman Rıza Güneri, Hüsamettin Korkutata, Genel Sekreter Ekrem Baki, Musa Akbal, Ahmet Sünnetçioğlu, Akif Gürdoğan, Hayrettin Dilekçan gibi isimler ise Genel Başkan Başdanışmanı gibi farklı birimlerde görevlendirildiler. AR/GE Strateji Planlama Başkanlığı'na Doç. Dr. Erdinç Yazıcı, Dış İlişkiler Başkanlığı'na Prof. Dr. Çağrı Erhan, Eğitim Başkanlığı'na Dr. Ahmet Demircan, Çalışma Hayatı ve Sosyal Politikalar Başkanlığı'na Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, Mali İşler Başkanlığı'na Hasan Basri Aktan, Seçim İşleri ve Yerel Yönetimler Başkanlığı'na Musa Demirci, Siyasi İşler ve İnsan Hakları Başkanlığı'na Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu, Tanıtma Başkanlığı'na Erol Erdoğan, Teşkilat Başkanlığına Şeref Malkoç, Üyeler ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'na Cafer Güneş, Genel Sekreterliğe de Dr. Kazım Arslan getirildi. HAS Parti Genel Başkan Başdanışmanlıklarına Hüsamettin Korkutata, Ahmet Sünnetçioğlu, Akif Gürdoğan Prof. Dr. Cem Somel, Hayrettin Dilekcan, Teoman Rıza Güneri, Emekli General Yalçın Pehlivanoğlu ve Dr. Ertan Yülek getirildi.  Denetçilik görevlerine Ahmet Münir Yaşar ve Yusuf Engin atandı. Bu arada, partinin Teşkilat Başkanlığına daha önce STK'lardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şeref Malkoç getirildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24