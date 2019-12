-HAS PARTİ'NİN İLK KONGRESİ YARIN ANKARA (A.A) - 27.11.2010 - Halkın Sesi Partisi, (HAS Parti) ilk kongresini yarın yapacak. Saadet Partisi'nden ayrılarak 1 Kasım'da yeni partisini kuran Numan Kurtulmuş ve arkadaşları, partinin ilk büyük kongresini 28 Kasım'da Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. Kongrede 234 kişiden oluşan Kurucular Kurulu üyelerinin oy kullanacağı belirtilirken, kongrede partinin ilgili kurulları da belirlenecek. Kurtulmuş ve arkadaşları, diğer partilerden ve yeni siyasete girmiş bazı isimlerininde HAS Parti katılacağı belirtilen kongrenin ardından parti organlarını oluşturacak. -18 BİN DAVETLİ- Numan Kurtulmuş, Kurucular Kurulu'ndan bir kongre heyeti oluşturarak, bu heyeti büyük kongre hazırlıkları için görevlendirdi. Parti yöneticilerinin, HAS Parti'deki ilk kongre sınavını çok önemsedikleri, aralarında sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin de olduğu 18 binin üzerinde kişiye davetiye gönderdikleri öğrenildi. HAS Parti'nin ilk kongresine İsrail dışındaki diğer ülkelerden bine yakın davet gönderildiği de belirtildi. Kurtulmuş'un yerel medyayı çok önemsediği ve bu kongre öncesinde, 150 yerel gazeteye, 80 yerel TV ve 130 yerel radyoya ilan verdiği öğrenildi. HAS Parti kongresini 50'nin üzerinde yerel TV'nin canlı yayınla izleyicilerine ulaştıracağı kaydedildi. Kongre sürecinde yüzlerce bilboard kiralanırken 1 milyonun üzerinde broşür dağıtıldı ve internetten de yararlanıldı. Kongrede, ''Halkın Sesi İktidara'' sloganı kullanılacak. -''HAS PARTİ İKTİDARIN TEK ALTERNATİFİ''- HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Kasım'da kurulan partiye ilginin çok iyi olduğunu söyledi. Partinin kuruluşundan kısa bir zaman sonra seçime hazır hale geldiklerini belirterek, 50'ye yakın ilde örgütlenme çalışmalarını tamamladıklarını ifade etti. Önümüzdeki süreçte HAS Parti'nin iktidarın tek alternatif partisi olduğunu belirten Kurtulmuş, ''Adaletli bir sistem getirerek, herkese hakça paylaşım ve siyasi bir kararlılık göstereceğiz, karunlaşmayacağız, firavunlaşmayacağız'' dedi. HAS Parti pergelinin, sabit ucunun halkın değerlerinde, talep ve ihtiyaçlarında olacağını herkese özgürlük, adalet ve refah getireceklerini anlatan Kurtulmuş, partisinin konjonktür partisi olmadığını da kaydetti. Halkın sesini iktidara taşımaya gayret eden muktedir iktidarın adayı bir parti olacaklarını belirten Kurtulmuş, HAS Parti'nin Türkiye'de devam eden adaletsiz, halktan kopuk sistem ve programların alternatifi olduğunu ve halkın yeni bir üslup ve siyasetle tanışacağını da sözlerine ekledi.