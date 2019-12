-HAS PARTİNİN AMBLEMİ YARGIYA TAŞINIYOR ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - Halkın Sesi Partisi'nin (HAS) ambleminin kendilerinden ''çalıntı'' olduğunu iddia eden Ulusal Parti, amblemin kullanılmaması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuracaklarını bildirdi. Ulusal Parti'den yapılan açıklamada, Numan Kurtulmuş önderliğinde kurulan HAS'ın ambleminin, kendi amblemlerinin kopyası olduğu belirtilerek, şöyle denildi: ''Ulusal Parti amblemi turkuvaz renkte, güneş figürü ve güneşten çıkan ışınlardan oluşmaktadır. HAS tarafından çok ufak değişikliklerle bu amblem kopyalanmıştır. Anılan partinin, amblemi kullanmaması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuracağız.''