-HAS PARTİ'DEN YSK KARARINA TEPKİ ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Yüksek Seçim Kurulu'nun 12 bağımsız milletvekili adayının adaylığını iptal edişiyle ilgili, ''12 Haziran seçimleri, YSK'nın bu kararı ile demokratik meşruiyetini bütünüyle kaybetme noktasına gelmiştir'' dedi. Kurtulmuş, yazılı açıklamasında, verilen karardan kişilerin sorunu olmadığını, seçilme değil seçme hakkına ''darbe'' vurulduğunu öne sürdü. ''YSK'nın bu kararı, bütün Türkiye'yi ilgilendiren vahim sonuçlar doğurabilecek niteliktedir'' diyen Kurtulmuş, ''Demokratikliği ve adilliği yüzde 10 barajı nedeniyle zaten tartışma konusu olan 12 Haziran seçimleri, YSK'nın bu kararı ile demokratik meşruiyetini bütünüyle kaybetme noktasına gelmiştir. Endişe ederiz ki, seçimin güvenliğini, hatta ülke barışını ciddi bir şekilde tehdit edecek sonuçlar doğurabilir'' ifadelerini kullandı. Bu kararın hazırlanmasının sonuçları itibarıyla siyasal olduğunu ileri süren Kurtulmuş, şöyle devam etti: ''Demokrasimiz açısından vahim sonuçlar doğurabilecek bu karardan esas olarak 9 yıldır iktidarda bulunan AK Parti sorumludur. Eğer AK Parti, Türkiye'nin demokratikleşmesi için elzem olan bu düzenlemeleri 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa Referandumuna koysaydı, bugün böyle bir garabeti yaşamayacaktık. Kararı demokrasi ve ülke barışı açısından kaygı ile karşıladık. Hiç kimse bu durumu, 'mahkeme kararıdır, yapılacak bir şey yok' diye geçiştiremez. Gerekçesi ve dayanakları ne olursa olsun, bu karar 12 Eylül cuntasının vetolarını andırmaktadır. YSK tarafından verilen bu kararın hukukiliğini elbette hukukçular tartışacaklardır ama bu karar, hazırlanması ve sonuçları itibarıyla siyasaldır. Ayrıca, oy oranı düşük partilerin hazine yardımı almalarını engellemek için kolayca bir araya gelip yasa çıkaran AK Parti ve CHP, eğer yüzde 10 seçim barajını kaldırsalardı bunlar yine yaşanmayacaktı.'' İktidar ve muhalefete de çağrıda bulunan Kurtulmuş, AK Parti ve CHP'ye önemli bir görev düştüğünü, vakit geçmeden Meclisi toparlayarak, bu ''tehlikeli tabloyu'' düzeltecek Anayasal ve yasal değişiklikleri yapmalarını önerdi. Kurtulmuş, ''AK Parti ve CHP oynadıkları demokrasi oyunundan vazgeçip; ülkeyi sürükledikleri çıkmazı görsünler. 12 milletvekilini paylaşmaları onlara bir şey kazandırmaz ama Türkiye'ye çok şey kaybettirir. Has Parti ilgili organlarını toplayıp bu vahim gelişmeyi değerlendirecek ve alınan kararı kamuoyu ile paylaşacaktır'' ifadelerine yer verdi.