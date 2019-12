-HAS PARTİ'DEN GENÇ ADAYLARA DESTEK ANKARA (A.A) - 18.02.2011 - Has Parti'ye adaylık başvurusunda bulunan 30 yaş altı milletvekili aday adayları, başvuru ücretinden muaf tutulacak. HAS Parti'den yapılan açıklamaya göre, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, genel idare kurulu üyeleri ve genel başkan danışmanlarının katıldığı milletvekili seçimlerine ilişkin toplantı, Bolu Koru Otel'de yapıldı. İki gün süren toplantılarda, seçim stratejileri, seçim beyannamesi, aday tespit kriterleri ve tanıtma stratejisi müzakere edildi. Ortaya çıkan önerilerin de dikkate alınmasıyla şekillendirilecek olan Has Parti Seçim Beyannamesinin önümüzdeki hafta kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor. Toplantıda, ''Aday Adaylığı Tespit Kriterleri Komisyonu''nun teklifi doğrultusunda milletvekilliği seçimlerinde Has Parti'ye adaylık başvurusunda bulunan 30 yaş altı aday adaylarının başvuru ücretinden muaf tutulması kararı alındı. Kurtulmuş, şöyle konuştu: ''Milletvekili adaylarımızın belirlenmesini bir taktik mesele olarak değil, bu süreci siyasetimizi tanımlayan, siyasetimize ruh veren unsurlardan biri olarak kabul ediyoruz. Has Parti, bu süreçte gençleri önemsiyor. Gençleri Has Parti'de siyaset yapmaya ve milletvekili adayı olmaya davet ediyorum. Gençlerin kendi sorunlarını ve taleplerini bizzat kendilerinin seslendirmesini istiyorum. Partimiz onlara açıktır. Adaylarımızın belirlenmesinde üyelerimiz ve seçmenler ciddi şekilde söz sahibi olacaktır.''