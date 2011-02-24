Has Parti'den Anayasa Sempozyumu

T24 - Has Parti, 12 Haziran seçimlerinden sonra ana gündem maddesi olması beklenen yeni anayasa için sempozyum düzenliyor. Sempozyuma, AKP'nin 2007'deki anayasa taslağını hazırlayan komisyonun başkanı Prof. Ergun Özbudun ile komisyonda görev alan Prof. Levent Köker de katılacak. Sempozyumun açılış ve kapanış konuşmalarını Has Parti Genel Başkanı Prof. Numan Kurtulmuş yapacak.

Sempozyum, 26 Şubat Cumartesi günü Vatan Caddesi'ndeki Akgün Otel'de yapılacak. Numan Kurtulmuş'un saat 13:00'de "Halkın Sesi Partisi'nin Yeni Anayasa Konusundaki Düşünceleri" başlığı altında yapacağı açılış konuşmasının ardından saat 13:45'te başlayacak birinci oturumu Has Parti Anayasa Çalışma Grubu Başkanı Niyazi Güney yönetecek. İlk oturumda Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Ergun Özbudun “Türkiye’nin Temel Sorunları Nasıl Bir Anayasa İle Çözülür?”, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Levent Köker “Yeni Anayasayı Kim, Nasıl Yapmalı? Kurucu İktidar Tartışması”, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yücel Sayman da “Bir Demokratik Anayasa Dibacesi: Birlikte Yaşamak” başlıklı birer bildiri sunacaklar.

15:30'da başlayacak ikinci oturumu Has Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Mehmet Bekaroğlu yönetecek. İkinci oturumda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Şentop “Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset”, Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Mehmet Emin Aktar “Kürt Meselesinin Çözümü Açısından Nasıl Bir Anayasa ve Devlet Tasarımı?”, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi ve Tarafg gazetesi yazarı Prof. Erol Katırcıoğlu “İktisatta Değişim ve Anayasa”, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aziz Çelik “Sosyal Politikalar ve Anayasa” başlıklı bir bildiri sunacaklar.

Sempozyum, Has Parti Genel Başkanı Prof. Numan Kurtulmuş'un 17:20'de yapması planlanan kapanış konuşmasıyla sona erecek.