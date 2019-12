-HAS PARTİ'DEN AK PARTİ ÖNÜNDE PROTESTO ANKARA (A.A) - 14.05.2011 - HAS Parti üyesi bir grup, AK Parti Genel Merkezi önünde, siyasi parti liderlerinin seçim meydanlarında kullandığı üslubu protesto etti. Grup adına açıklama yapan Ankara İl Başkan Yardımcısı Rabia Başol, 12 Haziran seçimlerine girilirken, seçim meydanlarında siyasi parti liderlerinin kullandıkları üslubun ahlak, örf ve geleneklere aykırı olduğunu savundu. Başol, aynı protestoyu daha önce de anamuhalefet partisi genel merkezi önünde yaptıklarını anımsatarak, liderlerin seçim meydanlarındaki üsluplarına dikkat etmelerini istedi. ''Bütün coğrafyalara medeniyet ışığı saçan büyük bir kültürün emanetçileri olarak, sergilenen seviyesiz siyasetin bu halkın aklına, kalbine ve vicdanına bir zulüm olduğu kanaatindeyiz'' görüşünü dile getiren Başol, liderlere ''Ülkemizin alt katını ekonomik, ahlaki ve bölücü terör yangını sarıp sarmalamışken, üst katında kapris ve komplekslerinizle zamanı tükettiğinizin farkında mısınız'' diye seslendi. HAS Parti Genel İdare Kurulu üyesi, Ankara 1. Bölge milletvekili adayı Ahmet Münir Yaşar da hiçbir ahlak, değer kaygısı taşımadan gerginleşmelerin, kavgaların, küfürlerin üzerinden oy hesabı yapanları toplum vicdanının affetmeyeceğini söyledi. Eski siyaset anlayışının yok edilmesi gerektiğini de ifade eden Yaşar, siyasi parti liderlerine üsluplarını değiştirme çağrısında bulundu.