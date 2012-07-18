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Politika

HAS Parti'de toplu istifa!

Partililer, ''HAS Parti, kuruluş amacından uzaklaşıp AKP saflarında siyaset yapma anlayışı içine girmiştir'' dedi

18 Temmuz 2012 22:37

 

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'nde Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) İlçe Başkanlığı'nın 22 kişilik asil ve yedek üyeleri, genel başkanlarının AK Parti'ye geçme ihtimalinin bulunduğunu belirterek partiden istifa ettiklerini duyurdu.
 
HAS Parti Şarköy İlçe Başkanı Ali Yaşar Ak, tepki nedeniyle istifa ettiklerini söyledi. Ak, "1 Kasım 2010 tarihinde Şarköy İlçesi'nde kurucu üyesi ve yönetimin de olduğumuz Numan Kurtulmuş başkanlığındaki HAS Parti, kuruluş amacından uzaklaşıp AKP saflarında siyaset yapma anlayışı içine girmiştir. Numan Kurtulmuş’un dürüst, ilkeli ve medeniyet siyaseti yapacağını söz vermesi, ve Türkiye 'de özlenen siyaset anlayışına bizleri inandırması dolayısıyla Şarköy ilçe teşkilatını kurup siyaseti doğru yerde doğru insanlarla yapma anlayışında olduk. Ne yazık ki öyle olmadığı son yaşanan olaylarda ortaya çıktı. 'Harun gibi geldiler, Karun gibi oldular, Belamlaşmayacağım ve Firavunlaşmayacağım' diyerek gönderme yaptığı AKP saflarına geçmesini içimize sindiremediğimiz için Has Parti’den istifa ediyoruz" dedi.
 

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