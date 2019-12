-HAS PARTİ YENİ GENEL MERKEZ BİNASI AÇILDI ANKARA (A.A) - 20.03.2011 - HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'deki siyaset dilini değiştireceklerini ifade ederek, ''Bizim dilimiz derlemek, toparlamak, bizim işimiz yeni Türkiye'nin siyaset merkezini kurmak, halkı iktidara taşımaktır'' dedi. HAS Parti'nin yeni Genel Merkez binası törenle açıldı. Törende konuşan Kurtulmuş, 1 Kasım 2010 tarihinden bugüne çalışmalarının hızla sürdüğünü, yeni taşındıkları bu binanın açılışını bugünkü il başkanları toplantısıyla yapmak istediklerini söyledi. Partisinin Genel Merkezi'nin Türkiye'nin siyasetinin yeni yapılanma merkezi olacağını ifade eden Kurtulmuş, Türkiye siyasi tarihinin ileride, HAS Parti'nin bu kadar kısa sürede bu kadar güçlü bir yapıya kavuşmasını not düşeceğini belirtti. Türkiye'de yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç duyulduğunu anlatan Kurtulmuş, kavgaya dayanan siyaset anlayışının millet tarafından ciddiye alınmayacağını dile getirdi. HAS Parti'nin, Türkiye siyasetine 4 temel noktada yenilik getireceğini belirten Kurtulmuş, bu kapsamda, ilk olarak siyaset üslubunu değiştireceklerini ifade etti. Kavgacı siyaset dilinin öldüğünü kaydeden Kurtulmuş, ''Bizim dilimiz derlemek, toparlamak, bizim işimiz yeni Türkiye'nin siyaset merkezini kurmak, halkı iktidara taşımaktır'' dedi. -''REFORMLARDA KARARLI VE TUTARLI OLACAĞIZ''- Siyasi ve hukuki reformlarda kararlı ve tutarlı olacaklarını vurgulayan Kurtulmuş, iktidarın milletin beklentilerine karşın 8 senedir başta anayasa değişikliği olmak üzere reformlar konusunda ''Her zaman mazeret ürettiğini'' öne sürdü. Hükümet'in ''12 Eylül'ün iktidar düzenini'' ne zaman yargılayacağını soran Kurtulmuş, ''İşlerine gelmiyor değil, 12 Eylül'ün siyasi rejimini devam ettiriyorlar da onun için. 12 Eylül Anayasası olduğu gibi duruyor'' diye konuştu. Kurtulmuş, ''Kenan Paşa da aynı şeyi söylüyordu, Sayın Başbakan da aynı şeyi söylüyor, '2 partili bir sistem istiyorum' diyor. Kim istiyordu o sistemi? Amerika istiyordu daha rahat kontrol ederim diye. Bunu Kenan Paşa söylesin de anlamadığım taraf şu: Milletin oylarıyla seçilmiş bir başbakan nasıl 'Ben 2 partili bir sistem istiyorum' der? Sayın Başbakan, çok istiyorsanız 2 parti fazladır, bütün partileri kapatalım siz tek başınıza siyasetçilik oynayın'' ifadelerini kullandı. Türkiye'de ekonomik adaletin sağlandığı bir sistem oluşturacaklarını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti: ''Kişi başı milli gelir 10 bin dolar... 4 kişilik bir aile, hanginizin ailesinin milli geliri 40 bin dolardır? Türkiye'de hiçbir dönemde görmediğimiz kadar gelir dağılımı adaletsizliği artmış. Türkiye'de genç işsizliği yüzde 30'lara çıkmış. Eskiden üniversite mezunu hem kendisini, hem ailesini kurtarırdı. Şimdi üniversitede olmak, aileler için de üniversite öğrencisi için de yük haline geldi. Bir ülkenin başbakanı üniversite mezunlarına 'Ben size iş bulmak zorunda değilim diyorsa' zaten o hükümetin gündeminde, aklında, fikrinde gençler yok demektir.'' Türkiye'de ''Sosyal barışı ve iç barışın sağlanması konusundaki samimiyetlerini'' ortaya koyacaklarını ifade eden Kurtulmuş, Hükümet'in, Demokratik Açılım konusunda ''pusulasız gemi gibi yol aldığını, CHP-MHP'nin ise hiçbir teklif getirmeden istemezük'' dediğini söyledi. Kurtulmuş, bu meseleyi gönüllü birliktelik anlayışıyla çözeceklerini dile getirdi. Numan Kurtulmuş, ''Eskilerin devri bitti, 12 Haziranda inşallah halkın yönetim ve karar merkezi HAS Partidir'' dedi. Daha sonra Kurtulmuş, hayırlı olmasını dileyerek, Balgat'taki Genel Merkez binasının açılışını yaptı. Kurtulmuş, açılışa katılanlara ikram edilen lokma tatlısından da tattı.