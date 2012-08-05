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Politika

HAS Parti ve AKP birleşmesinde sona doğru

Nihai karar kurucular kurulu tarafından verilecek

05 Ağustos 2012 20:51

HAS Parti, Ak Parti ile bütünleşme konusunda Genel Başkan Numan Kurtulmuş ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmede genel bir çerçevede mutabakata varıldığını, nihai kararın ise kurucular kurulu tarafından verileceğini bildirdi.

Has Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Kurtulmuş'un Erzurum'da yaptığı açıklamaların medyada farklı şekillerde yorumlandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “Sayın Başbakan ile yapılan görüşmede bütünleşme talebi hususunda genel bir çerçevede mutabakata varılmıştır. Ancak konunun detayları ilerleyen günlerde konuşularak bu talep olgunlaştırılacaktır. Nihai karar ise kurucular kurulu tarafından verilecektir” ifadesine yer verildi.

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