HAS Parti seçim beyannamesini açıkladı

T24 - HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinin seçim beyannamesini açıkladı. Kurtulmuş iktidara gelmeleri halinde, "zorunlu askerliği 3 aya indirecekleri, vatandaşların kanun teklifi vermesini sağlayacakları, Kuran kurslarındaki yaş sınırını kaldıracakları, 'din dersi'ni seçmeli, din kültürü dersini ise müfredatı değiştirilerek zorunlu ders yapacakları, Türkiye'ye nükleer santral kurmayacakları" vaatlerinde bulundu.







Kurtulmuş, Anadolu Gösteri Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, HAS Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı, partisinin milletvekili adaylarını tanıttı. Kurtulmuş, partisinin 81 ilde 550 milletvekili adayı ile seçime gireceğini belirterek, milletvekili adaylarından bazılarının 2 ay sonra TBMM'de olacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Partisinin "Güneş Doğuyor Devran Dönecek" başlıklı seçim beyannamesini açıklayan Kurtulmuş, Türkiye'deki siyaset anlayışını değiştireceklerini, çatışma, kutuplaşma yerine bütünleşme siyaseti yapacaklarını belirtti.

İktidara geldiklerinde Anayasayı halkın yapmasını sağlayacak Anayasa Meclisi oluşturacaklarını, böylece tüm Türkiye halkını temsil eden bir Anayasa yapılacağını ifade eden Kurtulmuş, halkın devleti denetlemesini sağlamak için halk tarafından seçilen Denetim Meclisi kuracaklarını kaydetti.



Erdoğan'ı eleştirdi

Seçim barajını da kaldıracaklarını söyleyen Kurtulmuş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmayı eleştirdi. Numan Kurtulmuş, "Sayın Başbakan AKPM'yi herhalde AK Parti Parti Meclisi zannetti, o nedenle o sözleri söyledi. Buradan soruyorum, her seçimde ortalama dört vatandaştan birinin oyunu çöpe atmak nasıl bir demokrasi anlayışıdır. Aslolan yüzde 10 barajının arkasına saklanmak değil, milletin gönlünde yer etmektir" diye konuştu.

İktidara gelmeleri halinde, siyasi partiler ve seçim yasalarında değişiklik yaparak, parti genel başkanlarını sadece delegelerin değil tüm parti üyelerinin seçmesini sağlayacaklarını, milletvekili adaylarını da halkın seçmesine olanak tanıyacaklarını anlatan Kurtulmuş, TBMM İçtüzüğünü değiştirerek, milletvekillerinin özgür ve etkin olarak çalışmasını ve vatandaşların kanun teklifi vermesini sağlayacaklarını bildirdi.

Kurtulmuş, saydam ve hesap veren bir kamu yönetimini hayata geçireceklerini, devlet bakanlıklarının sayısını azaltacaklarını, jandarmanın yerini 'kırsal polis'in alacağını belirtti.

Uzmanlaşmış ve modern teknolojiye sahip bir orduya ihtiyaç bulunduğunu söyleyen Kurtulmuş, zorunlu askerliği 3 aya indireceklerini ifade etti.

Adil bir yargı için reform yapacaklarını da anlatan Kurtulmuş, özel yetkili mahkemeleri kaldıracaklarını, adli kolluğun kurulacağını kaydetti.

İktidarlarında, toplumsal barışı hayata geçirmek için Alevilerin, Kürtlerin, dindarların, azınlıkların, tüm farklı kesimlerin sistem önünde eşit olduğu bir sistem için Gönüllü Birliktelik Projesi'ni hayata geçireceklerini söyleyen Kurtulmuş, proje kapsamında siyasi ve hukuki reformları hayata geçireceklerini, ekonomik ve sosyal telafi programları uygulayacaklarını, göçün geri döndürüleceğini ve silahların susturulacağını ifade etti.

Kurtulmuş, "Türk'ün gururunu, Kürtlerin de onurunu zedelemeyecek makul bir program uygulayacağız. Ana dili ana sütü kadar helaldir. Bunun için Anayasal güvence sağlayacağız. Koruculuk sistemini kaldıracağız" dedi.



HAS Parti'nin ekonomi politikası

Beyannamedeki ekonomik programı da anlatan Kurtulmuş, AK Parti'nin ekonomi politikalarını ve seçim beyannamesini eleştirdi.

Katılımcı yerel kalkınma modelini kuracaklarını, kalkınmaya ilişkin kararların yerelde alınacağını, bunlar için gereken kaynağın da belli olduğunu anlatan Kurtulmuş, iktidar olmaları halinde, "tarımsal desteklerin 2 katına çıkarılacağı, alışveriş merkezlerinin şehir dışına taşınacağı, yoksul vatandaşlara ortalama 600 TL vatandaşlık maaşı bağlanacağı, 250 bin öğretmen ataması yapılacağı, köyüne dönene 50 koyun verileceği, 1 milyon kişiye iş olanağı sağlanacağı" vaatlerinde bulundu.

Sendikalara siyaset yasağının kaldırılacağı, asgari ücretin artırılacağı, taşeron işçiler ile 4/B, 4/C statüsünde çalışan işçilerin kadroya alınacağı sözünü de veren Kurtulmuş, her üniversite öğrencisine yurt ve burs imkanı tanıyacaklarını, üniversite harçlarını kaldıracaklarını söyledi. Kurtulmuş, "Tüm bunların maliyeti de ortada, finansmanı da kaynağını da buluyor, gösteriyoruz" dedi.

Numan Kurtulmuş, Kuran kurslarındaki yaş sınırını kaldıracaklarını, herkesin inandığı dini öğrenmesinin önündeki engellerin kaldırılacağını belirterek, din dersinin seçmeli ders olarak konulacağını, din kültürü dersinin ise diğer tüm dinler hakkında genel bilgi sahibi olunmasını sağlayacak şekilde müfredatının değiştirilerek, zorunlu ders olarak okutulmasına devam edileceğini ifade etti.

İktidar olmaları halinde, öğrencilerin sınav sistemlerini değiştireceklerini, dershane sistemine son vereceklerini ve YÖK'ü kaldıracaklarını da anlatan Kurtulmuş, kadın, aile ve çocukların korunması için alınacak tedbirleri de sıraladı.

Dış politika konusundaki programlarını da açıklayan Kurtulmuş, iktidarları döneminde "masum insanların üzerine ölüm bombaları yağdırılmasına izin vermeyeceklerini" söyledi. Türkiye ile ilgili önemli tüm dış politika kararlarını referandum yoluyla yürürlüğe koyacaklarını belirten Kurtulmuş, "Sayın Başbakan, Türkiye AB'ye girsin mi girmesin mi, getir önümüzdeki pazar referandumla halka sor. Türkiye NATO'nun yanında Libya'ya müdahaleye karışsın mı karışmasın mı halka sordun mu?" şeklinde konuştu.



Nükleer santrallere karşı

Partisinin, insan sağlığı için büyük tehlikeler taşıdığına inandığı nükleer santrallere karşı olduğunu da dile getiren Kurtulmuş, "İktidarımızda Türkiye'ye nükleer santral kurulmayacaktır. Bedeli kitlesel ölüm olan nükleer enerji asla kabul edilemez" dedi.

Kurtulmuş'un seçim beyannamesi içeresinde olup da okumadığı bölümlerde ise "İlköğretim okullarında okutulan andımız başta olmak üzere etnik ayrımcılık oluşturan tüm söylem ve ifadelerin kaldırılacağı", "Diyarbakır Cezaevi'nin bir bölümünün müze, bir bölümünün insan hakları ve adalet için çalışan sivil toplum örgütlerine tahsis edileceği" vaatleri yer aldı.

Kurtulmuş'un konuşması sırasında partililer sık sık "Başbakan Numan", "Kabadayı değil, Beyefendi", "Hükümet yorulmuş, Başbakan Kurtulmuş" şeklinde sloganlar attılar.

Toplantıda, partinin seçim döneminde kullanacağı şarkılar da tanıtıldı.

Genel Başkan Kurtulmuş, sanatçı Latif Akyıldız'ın söylediği "Tez gel güzünü seveyim" adlı türküde partililer ve milletvekili adaylarıyla halay çekti.

Sanatçı Kazım Koyuncu'nun "Hayde" türküsü müziği kullanılarak hazırlanan "Haydi Türkiye Haydi" adlı şarkı da partililerden ilgi gördü.