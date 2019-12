-HAS PARTİ LİSTESİNDE 3 GAYRİMÜSLİM ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) 12 Haziran milletvekili genel seçimlerinde 80 kadını aday olarak gösterirken, listelerinde 3 gayrimüslim vatandaşa da yer verdi. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, kısa bir süre önce kurulan ve bu seçimlere katılma hakkı elde eden Has Parti, seçimlerde 30'u türbanlı olmak üzere toplam 80 kadın aday gösterdi. Has Parti'nin bu seçimlerde kadın ve genç adaylara büyük önem verdiği belirtilirken, Tunceli 1. sıra adayının da Nevin Hedef olduğu bildirildi. Has Parti'nin 30 yaşın altında 47 adayının bulunduğu ifade edildi. Öte yandan, Has Parti önümüzdeki seçimler için, İstanbul 1. Bölge 15. sırada Polonya kökenli Antoni Vilkoşevski'yi, İstanbul 2. Bölge 21. sırada Süryani kökenli Hanna Yılmaz'ı ve İzmir 1. Bölge'de ise 3. sırada Yahudi kökenli Lina Gahun'u aday gösterdi. -KURTULMUŞ İSTANBUL 1. BÖLGEDEN ADAY- Bu arada, Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul 2. Bölge 1. sıra, Genel Başkan Yardımcılarından Teoman Rıza Güneri Konya 1. sıra, Zeki Kılıçarslan İstanbul 3. Bölge 1. sıra, Çağrı Erhan Ankara 1. Bölge 1. sıra, tarım eski bakanlarından Musa Demirci İstanbul 2. Bölge 3. sıra, Maliye Bakanlığı eski müsteşarlarından Hasan Basri Aktan 2. Bölge 2. sıra, eski milletvekili Mehmet Bekaroğlu İstanbul 1. Bölge 1. sıra, HAK-İş eski Başkanvekili Yusuf Engin de İstanbul 3. Bölge 5. sıradan aday gösterildi.