-HAS PARTİ GENÇ ADAYLARDAN ÜCRET ALMAYACAK ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinin il teşkilatlarında yüzde 1'in üzerinde üyeye sahip illerde milletvekili adaylarını üyelerin belirleyeceğini söyledi. Kurtulmuş, partisinin Balgat'taki yeni genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, aday belirleme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aday adaylarının müracaatlarının, yarından itibaren il başkanlıkları ile genel merkezde kabulüne başlanacağını belirten Kurtulmuş, 20 Mart Pazar günü ise aday adayı müracaat dosyalarının Genel Merkez'e gönderilmesinin son günü olduğunu ifade etti. Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul ve Genel Merkez başta olmak üzere 5 bölgede aday adaylarıyla mülakat ve görüşmelerin yapılacağını anlatan Kurtulmuş, kesinleşmiş aday adayları listelerinin ise 25 Mart Cuma günü illere gönderileceğini bildirdi. Bir gün sonra da kesinleşmiş aday adaylarının bilgilerinin teşkilatlara gönderileceğini ve 6 gün içerisinde kesinleşmiş aday adaylarının il ve ilçe teşkilat toplantılarında kendilerini tanıtma fırsatı vereceklerini vurgulayan Kurtulmuş, 1-3 Nisan tarihlerinde de genel merkezden katılım ile üye yoklamasının yapılacağını kaydetti. Kurtulmuş, yüzde 1'in üzerinde üyeye sahip illerde milletvekili adaylarını üyelerin belirleyeceğini ifade ederek, bu sayıya ulaşmayan illerde ise illerde ve merkezden yoklamaların yapılacağına söyledi. -''GENÇLERDEN ADAYLIK ÜCRETİ ALINMAYACAK''- Numan Kurtulmuş, 30 yaşın üzerinde olup aday adaylığı başvurusunda bulunanlardan asgari ücret tutarında para alacaklarını belirterek şunları kaydetti: ''30 yaş altı gençlerden ücret alınmayacaktır. Kadın ve engellilerden sembolik olarak asgari ücretin yarısı kadar para alınacak. İllerde ilk 5 aday adayı arasında en az 1 kadın aday olacak. İllerde ilk 10 aday arasında en az 1 engeli aday olacak. Bu aday adaylığı belirleme süreci şeffaf ve açık olacak. Genel Merkez olarak sürece müdahale etmeyeceğiz. İllere teknik destek vereceğiz. Bütün süreç işleyecektir. Kapılarımız herkese açıktır. Siyasi anlayışımız halka açık olacaktır. Has Parti'de ayrıcalıklı bir sınıf siyaset yapmayacaktır. Bu anlamda yönetim ve karar süreçlerinin bütününde halkın olduğu bir süreci yöneteceğiz. İnşallah en iyi sonucu alacağımızı da ümit ediyoruz.'' Türkiye'de ilk kez bir siyasi partinin aday adayları ile sözleşme imzaladığına da vurgu yapan Kurtulmuş, ''Seçim sürecinde herkes birbirinin aleyhinde konuşabilir. Ama hiçbir Has Parti aday adayı arkadaşımız, kesin doğrulanmamış bir iddiayı dile getiremez. Ayrıca bu sürece ilişkin nasıl davranılacağı konusundaki tespitlerimize de bu sözleşmede yer verdik. Bu süreç mümkün olduğu kadar açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmelidir'' ifadelerini kullandı. Aday adayı sözleşmesi imzalayan kişinin Has Parti'nin benimsemiş olduğu düşünce, felsefe, siyaset yöntemi ve üslubuna dikkat etmesi gerektiğini de anlatan Kurtulmuş, sözleşmede yer alan maddelerin bazılarını şöyle sıraladı: ''İnsanların ekmeğini ve hürriyetini teminat altına almayı siyasette olmasının varlık nedeni sayar. İnsanların söz yetki ve karar hürriyetlerinin hiçbir şekilde elinden alınamayacağını kabul eder. Bugüne kadar insanları köleleştiren sistemlerle mücadele eden farklı felsefe ve değer yargıları ile hareket edenlerin Has Parti'de birleştiğini ve kendisinin de kula kulluğa, sömürüye, adaletsizliğe karşı çıkanlarla gücünü birleştireceğini ve bu çağrıyı herkese ulaştıracağını kabul eder.''