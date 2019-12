-HAS PARTİ ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - HAS Parti'nin 12 Haziran Genel Seçimi milletvekili aday listesi belirlendi. Milletvekili adayları, aday gösterildikleri iller ve sıraları şöyle: Adana 1- İbrahim Ertan Yülek 2- Fatma Küçükoğlu 3- Ömer Ataner 4- Mehmet Yıldız 5- Burhanettin Hattısarı 6- Sadık Acı 7- Mehmet Selim Özer 8- Cihan Daşkın 9- İlknur Küçükgöde 10- Oğuzhan Batmaz 11- Mehmet Kul 12- Ethem Ceylan 13- Ahu Kevser Avşar 14- Ahmet Akcan Adıyaman 1- Mustafa Alkayış 2- Hamza Özer 3- Abdullah Turan 4- Sibel Aktaş 5- Hasari Yenice Afyon 1- Abdurrahman Yalçın 2- Selda Demir 3- Hakan Çınar 4- Mehmet Şenses 5- Ahmet Kaplan Ağrı 1- Aydın Kasar 2- Sernaz Polat 3- Nazım Bayram 4- Mehmet Cemil Güven Amasya 1- Oğuzhan Çetinkaya 2- Alaattin Yüce 3- Şükrü Erdoğan Ankara -1 1- Çağrı Erhan 2- Aydın Yardımcı 3- Medeni Akay 4- Rıza Kuyrukçu 5- Saliha Sasa 6- Ahmet Münir Yaşar 7- İsmail Karaduman 8- Feryal Tanrıverdi 9- Pamir Çelebi Anteplioğlu 10- Hikmet Uzun 11- Semra Ertekin 12- Tayyar Güneri 13- Aynur Kaplan 14- Hasan Atçı 15- Ümit Haluk Aydınoğlu 16- Aziz Yavuz Ankara - 2 1- Hüsamettin Korkutata 2- Cafer Güneş 3- Erdinç Yazıcı 4- Nazım Maviş 5- M. Rafi Kürüm 6- Havva Karademir 7- Süleyman Danacı 8- Elvan Altınbay 9- Banu Atabay 10- Yılmaz Çıtak 11- Özlem Uludağ 12- Bilal Bezci 13- Özgür Özdemir 14- Aydın Deniz Akdemir 15- Cenan Oran Antalya 1- Ali Aktaş 2- Hasan Uğur 3- Nizamettin Işık 4- Ulaş Göktaş 5- Nazan Taner 6- Hasan Özdemir 7- Yücel Temiz 8- Alparslan Burak Zorlu 9- Ebru Balcı 10- Cemil Türker 11- Bayram Yıldız 12- Numan Sanlı 13- Murat Özel 14- Ramazan Süren Artvin 1- Akay Tekin Aydın 1- Ömer Özmen 2- Mehmet Emin Erbaş 3- Yüksel Duymaz 4- Bilgen Belkız Arat 5- Asım Kölecik 6- Seçkin Çelik 7- Harun Özdemir Balıkesir 1- Nevzat Kulaoğlu 2- Mustafa Çakar 3- Tanju Akça 4- Şükran Kabaoğlu 5- Hakan Demirtaş 6- Necla Caner 7- Faruk Kulaksızoğlu Bilecik 1- Muharrem Tüfekçioğlu 2- Recep Fidan Bingöl 1- Ali Rıza Bozkurt 2- Ayhan Hatusaru 3- Asıf Çetin Bitlis 1- Müfit Yüksel 2- Ekrem Tatlıcıoğlu 3- Metin Özlük Bolu 1- Erol Gülen 2- Fatma Çakır 3- Hüseyin Aydın Burdur 1- Mehmet Küley Bursa 1- Ahmet Sünnetçioğlu 2- Ramazan Albay 3- Hayrünnisa Kökbıyık 4- Mehmet Karakoyun 5- İbadet Deniz 6- Fahrettin Uludağ 7- Mustafa Süngü 8- Soner Aksoy 9- Hasan Uçar 10- Fikret Serkan 11- Adnan Türkyılmaz 12- Muhammet Altoprak 13- Şaban Çelek 14- Muhammet Kocaman 15- Samet Doğan 16- Ali Yıldırım 17- Fatma Koca 18- Şaban Yıldırım Çanakkale 1- İbrahim Akkoyun 2- Mehmet Polat Küçükçelik 3- Mesude Kaya 4- Seçkin Gümüş Çankırı 1- Fatih Hacıoğlu 2- Yaşar Er Çorum 1- Orhan Horan 2- Yalçın Akman 3- Gürcan Akca 4- Mehmet Sarıarslan Denizli 1- Mehmet Uğur Tatar 2- Taner İzgi 3- Zeliha Güvenç 4- Ramazan Yurtsev 5- Ercan Koç 6- Salih Tekin 7- Süleyman Aslantürk Diyarbakır 1- Alaattin Parlak 2- Fırat Arığ 3- Deniz Moray Gerçek 4- Mehmet Can 5- Serdal Üşen 6- Abdullah Çelebi 7- Ahmet Akmeşe 8- Fikret Bilgiç 9- Hüseyin Yürük 10- Ömer İpekçi 11- Hacı Ömer Yıldırım Edirne 1- Cemil Cıvan 2- Hakan Aliçe 3- İbrahim İmamoğlu Elazığ 1- Kadir Çiçek 2- Uğurhan Ergün 3- Mehmet Sıdık Aran 4- Erhan Emre 5- Abdulkerim Avanoz Erzincan 1- Enis Başakın 2- Bahattin Seren Erzurum 1- Teoman Kümbet 2- Kahraman Şimşek 3- Yusuf Türkmen 4- Muhammet Yavuz Selçuk 5- Selahi Çınarlıoğlu 6- Muhammet Recai Demirci Eskişehir 1- Hasan Tahsin Bayraker 2- Ramazan Güngören 3- Muharrem Akaydın 4- Ümit Aslaner 5- İsmail Erdoğan 6- Mahmut Özkeçeci Gaziantep 1- Vahit Abuşoğlu 2- Suat Bozkurt 3- Latif Can 4- Bekir Şen 5- Müzeyyen Köse 6- Fetullah Genç 7- Mehmet Dinç 8- Erkan Karakaş 9- Ramazan Diril 10- İsmail Kök 11- Fadime Özbey 12- Sinan Karakaş Giresun 1- Mehmet Başer 2- Mustafa Kahyaoğlu 3- Sami Kadıoğlu 4- Kaya Erdemir Gümüşhane 1- Mustafa Atay 2- İlhami Karagül Hakkari 1- Rıfat Geylan 2- Vahyettin Yılmaz Hatay 1- Nizam Gövce 2- Hüsamettin Aydın 3- Ayla Ayan 4- Songül Dağ 5- Veysel Karani Zortukoğlu 6- Cahit Ot 7- Muhammet Mücahit Filiz 8- Ahmet Yüksel 9- Uğur Ağırman 10- Mehmet Orhan Isparta 1- Faruk Algınkılıç 2- Zehra Kütükçü 3- Ali Uysal 4- Nermin Marulcu Mersin 1- Mustafa Namık Sinanoğlu 2- Ömer Faruk Demirci 3- Erkan Elmas 4- Ali Fethi Kocatürk 5- Kübra Aydoğan 6- Medet Dolaş 7- Cem Karaçubuk 8- Hanife Üzmez 9- Neşe Karakoç 10- Ali Özdemir 11- Ahmet Öz İSTANBUL (1. Bölge) 1- Mehmet Bekaroğlu 2- Şefik Dursun 3- Ekrem Baki 4- Bilgehan Doğru 5- Sıtkı Abdullahoğlu 6- Ahmet Kuru 7- Murat Sözüer 8- Halil Mert 9- Nebahat Çakar 10- Ali Geylani 11- Atıf Özbey 12- Zerrin Budak 13- Yaşar şahin 14- Orhan Şanver 15- Antoni Vilkoşevski 16- Recep Zeki İskender 17- Mehmet Aslan 18- Gülşen Yiğit 19- Hilal Şimşek 20- Ahmet Mutlu 21- Ömer Faruk Gerçek 22- Aydın Şanlıbayrak 23- İsmail Kansu 24- Sinan Kerimakoğlu 25- Metin Kutulubay 26- Fikri Kotan İSTANBUL (2. Bölge) 1- Numan Kurtulmuş 2- Hasan Basri Aktan 3- Musa Demirci 4- Emel Topçu 5- Türker Saltabaş 6- Cemal Avcı 7- Cahit Başaran 8- Arif Calban 9- Kerime Tunçbilek 10- Recep Doğan 11- Halit Atmaca 12- Mehmet Akif Seylan 13- Hamit Hatip Oğul 14- Abdülkadir Akyol 15- Nazmiye Kabakcı 16- İdris Kara 17- Devrim Alpaslan 18- Elif Gürgöl 19- Ahmet Kabanlı 20- Hanna Yılmaz 21- Esra Hiçdurmaz 22- Mustafa Arslan 23- Erdoğan Tüysüz 24- Hakan Zini 25- Yaşar Demirci 26- Ali Başaran 27- İlker Aydın İSTANBUL (3. Bölge) 1- Zeki Kılıçaslan 2- Mukadder Başeğmez 3- Musa Akbal 4- Erol Erdoğan 5- Yusuf Engin 6- Zeynep Çanak 7- Süleyman Pektaş 8- Yaşar Yerlikaya 9- Atila Yılmaz 10- Zeynep Camcı 11- Selim Darıcı 12- Abdurrahman Çuhadar 13- Fatih Dursunkaya 14- Muhammet Şadi Kaşo 15- Mehmet Faruk Haberveren 16- Yavuz Kaskan 17- Dilşat Tülgen Öztürk 18- Hikmet Yıldırım 19- Abdülkadir Ayyıldız 20- Zübeyir Bekiroğlu 21- Mehmet Kaya 22- Naci Uymaz 23- Muhammet Ali Aygün 24- Fatmagül Yakar 25- Nedim Altun 26- Emrah Eren Diga 27- Servet Yazıcı 28- Yusuf Yıldız İZMİR (1. Bölge) 1- İbrahim Bengi 2- Süleyman Sanlı 3- Lina Gahun 4- Hüseyin Aşıcı 5- Bülent Köroğlu 6- Mehmet Topçuoğlu 7- Hayrettin Ertaş 8- Yılmaz Turan 9- Bilgi Tokel 10- Gülziye Şahin 11- Nihat Demirhan 12- Eyüp Baran 13- Bülent Güçlü İZMİR (2. Bölge) 1- Ömer Vehbi Hatipoğlu 2- Levent Peşker 3- Sibel Sayılkan 4- Hüseyin Tomruk 5 Aydın Demir 6- Mustafa Çakakay 7- Fehim Algan 8- Altan Bozdemir 9- Yılmaz Turan 10- Numan Yıldırım 11- Feran Samet 12- Uğur Güngör 13- Kübra Durmaz KARS 1- Mukail Demir 2- Taner Çetin 3- Muhammet Ali Gökçek KASTAMONU 1- Mücahit Dağdelenoğlu 2- Hasan Mete Dikişçi 3- İbrahim Tevfik Tiryaki KAYSERİ 1- Lütfi Aslanhan 2- Hülya Öztürk 3- İrfan Demir 4- Fatma Oytun 5- Mustafa Ulu 6- Volkan Kıraç 7- Hasan Doğanay 8- Mustafa Köseahmetoğlu 9- Sadullah Kavak KIRIKKALE 1- Bilal Kayaalp KIRKLARELİ 1- Nihat Karaçam 2- Zafer Süpürgeci 3- Yakub Küçüker KIRŞEHİR 1- Hüseyin Armağan 2- Mahmut Bilgiç KOCAELİ 1- Hüseyin Emre Bağce 2- Mehmet Batuk 3- Tülay Çırak 4- Mustafa Süreyya Susam 5- Arif Aküzüm 6- Sami Çakar 7- Mustafa Yaylak 8- Murat Köse 9- Atilla Ertuğrul 10- Yaşar Erdem 11- Çağlar Marangoz KONYA 1- Teoman Rıza Güneri 2- Veli Tolu 3- Mustafa Necati Özkan 4- Süleyman Boyalı 5- Hasan Basri Sayı 6- Fatma Kola Bozkurt 7- Ali Şanal 8- Yaşar Güngör 9- Hüseyin Seleş 10- İsrafil Kösedağ 11- Mevlüt Cihat Şahin 12- Yavuz Sözer 13- Ahmet Arıkoğlu 14- Bülent Canca KÜTAHYA 1- Mehmet Akif Ulusoy 2- Berna Ergen 3- Ali Osman Şahin 4- Hayati Asiltürk 5- Muammer Yüğrük MALATYA 1- Fikret Karabekmez 2- Hülya Eroğlu 3- Gürsu İnan 4- Mustafa Gümüşboğa 5- Ali Durak 6- Tahsin Özarslan MANİSA 1- İbrahim Yıldırım 2- Sadettin Koç 3- Şaban Arpa 4- Hüseyin Sarı 5- Sibel Onbaşıoğlu 6- Bahaddin Arvasi 7- Mehmet Efe 8- Abdullah Tuzoğlu 9- Halil İbrahim Cumursel 10- Sadık Karaköse KAHRAMANMARAŞ 1- Mustafa Kabalcı 2- Niyazi Güney 3- Ali Fahri Şirikçi 4- Fatih Polat 5- Abdullah Genç 6- Bünyamin Yumrukaya 7- Hacı İbrahim Pıçak 8- Kenan Akkurt MARDİN 1- Mehmet Timurağaoğlu 2- Murat Özmen 3- Musa Öğredik 4- Pervin Çetin 5- Murat Erdinç 6- Ümran Mercen MUĞLA 1- Mehmet Gökdal 2- Gönül Şenol 3- Necla Özcan Yıldırım 4- Muzaffer Tuna 5- Aysel Döşeme 6- Ferat Bölük MUŞ 1- Selahattin Erol 2- Ercan Selvi NEVŞEHİR 1- Miktat Şahin 2- Hulusi Eryılmaz 3- Muhammed Sayılan NİĞDE 1- Yusuf Adıyaman 2- Hasan Türkeş 3- Bülent ince ORDU 1- Mustafa Kemal Şahin 2- Hasan Kartal 3- Kadir Aydın 4- Güzide Baş korkmaz 5- İzzet Nuhoğlu 6- Tuğba Kılıç RİZE 1- Abdullah Günen 2- Necdet Gülbay 3- Recep Peçe SAKARYA 1- Osman İbrahim Baş 2- Recep Özdemir 3- Sabahattin Bedir 4- Ömer Faruk Bürtek 5- İrfan Metin 6- Ebubekir Erbakan Yaşar 7- Zafer Can Kamiloğlu SAMSUN 1- Ahmet Demircan 2- Hasan Tahsin Şengül 3- Kemal Özdemir 4- Nur Seda Şener 5- Faruk Sayın 6- Ünal Orel 7- Yusuf Demircioğlu 8- Ferhat Ayyıldız 9- Mehmet Cürebal SİİRT 1- Mehmet Emin Aydın SİNOP 1- Recep Büyükkayıkçı 2- Hüseyin Şen SİVAS 1- Halil İbrahim Karademir 2- Adem Arslan 3- Sebati Manav 4- BurhanS Pınarbaşı 5- Ferhat Korkmaz TEKİRDAĞ 1- Zeynel Şen 2- Cansu Helin Yarar 3- Ramazan Tahir Eke 4- Abdullah Koca 5- Hasan Tüfekçi 6- Yaşar Caymaz TOKAT 1- Erdal Düzgün 2- Alparslan Akyüz 3- Baha Burak İkikat 4- Mehmet Üneş 5- Fahrettin Başara TRABZON 1- Şeref Malkoç 2- İsmail Hakkı Küçükali 3- Ali Haydar Baş 4- Mehmet Arif Köroğlu 5- Ahmet Aktoğan 6- Murat İskender TUNCELİ 1- Nevin Hedef ŞANLIURFA 1- Abdurrahman Kırıkçı 2- Mahmut Birlik 3- Mehmet Özmodalı 4- Hacı Ömer Faruk Bayram 5- Serkan Arıcı 6- Faruk Yaşar 7- Gülşen Çölgeçen 8- Mehmet Münir Altıparmak 9- İshak Bıdık 10- Adnan Altınsulu 11- Mehmet Kahyaoğlu 12- Demir Evcin UŞAK 1- Ethem Uludağ 2- Mehmet Yaşar 3- Raziye Çetin VAN 1- Halil İbrahim Elban 2- Ahmet Karabulut 3- Erkan Orhan 4- Kenan Gönül 5- Sinan Bilici 6- Erbakan Baysa 7- Arife Bildim 8- Özay İlhan YOZGAT 1- Kazım Arslan 2- Hasan Özdemir 3- Cihangir Caner 4- Çavuş Başer ZONGULDAK 1- Ahmet Gül 2- Emrullah Erdoğan 3- Hüsamettin Emanet 4- Hülya Demiröz 5- Serkan Doğan AKSARAY 1- İbrahim Baykan 2- Hakan Oflaz 3- Sinan Güden BAYBURT 1- Erkan Şengün KARAMAN 1- Abidin Çağlayan 2- Mehmet Macit BATMAN 1- Osman Bağaç 2- Kenan Özoğul 3- Özlem Şahin Ermiş 4- Mehmet Metin Emen ŞIRNAK 1- İskan Uçar 2- Ömer Arasan 3- Selim Binzet 4- Orhan Cumur BARTIN 1- Harun Gündoğan 2- Haydar Kenan Parlatır ARDAHAN 1- Ayhan Akay 2- Berkant Ezer IĞDIR 1- Ferhat Aydın 2- Edip Emre Şeriati YALOVA 1- Halil İbrahim Büyükgümüş 2- Osman Demirel KARABÜK 1- Hayrettin Dilekcan 2- Cemalettin Yavaşcı KİLİS 1- Akif Oğuz 2- Mehmet Dalyanoğlu OSMANİYE 1- İrfan İlker Şanlı 2- Osman Taşkıran 3- Fatih Gök 4- Mehmet Sünbül DÜZCE 1- Selahattin Aydın 2- Atilla Sağlam -GENEL SEÇİME DOĞRU -HAS PARTİ ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI (2) ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - HAS Parti'nin 12 Haziran Genel Seçimi milletvekili aday listesi belirlendi. 