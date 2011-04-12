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Politika

HAS PARTİ ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI ANKARA (A.A)

12 Nisan 2011 02:22

-HAS PARTİ ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - HAS Parti'nin 12 Haziran Genel Seçimi milletvekili aday listesi belirlendi.  Milletvekili adayları, aday gösterildikleri iller ve sıraları şöyle: Adana            1- İbrahim Ertan Yülek        2- Fatma Küçükoğlu    3- Ömer Ataner       4- Mehmet Yıldız       5- Burhanettin Hattısarı    6- Sadık Acı          7- Mehmet Selim Özer         8- Cihan Daşkın       9- İlknur Küçükgöde    10- Oğuzhan Batmaz       11- Mehmet Kul          12- Ethem Ceylan       13- Ahu Kevser Avşar        14- Ahmet Akcan        Adıyaman  1- Mustafa Alkayış      2- Hamza Özer         3- Abdullah Turan        4- Sibel Aktaş        5- Hasari Yenice       Afyon 1- Abdurrahman Yalçın       2- Selda Demir        3- Hakan Çınar        4- Mehmet Şenses       5- Ahmet Kaplan       Ağrı  1- Aydın Kasar        2- Sernaz Polat        3- Nazım Bayram       4- Mehmet Cemil Güven        Amasya 1- Oğuzhan Çetinkaya    2- Alaattin Yüce         3- Şükrü Erdoğan      Ankara -1        1- Çağrı Erhan        2- Aydın Yardımcı     3- Medeni Akay         4- Rıza Kuyrukçu     5- Saliha Sasa         6- Ahmet Münir Yaşar        7- İsmail Karaduman    8- Feryal Tanrıverdi   9- Pamir Çelebi Anteplioğlu  10- Hikmet Uzun         11- Semra Ertekin      12- Tayyar Güneri       13- Aynur Kaplan       14- Hasan Atçı         15- Ümit Haluk Aydınoğlu    16- Aziz Yavuz        Ankara - 2       1- Hüsamettin Korkutata 2- Cafer Güneş        3- Erdinç Yazıcı       4- Nazım Maviş        5- M. Rafi Kürüm        6- Havva Karademir    7- Süleyman Danacı       8- Elvan Altınbay     9- Banu Atabay       10- Yılmaz Çıtak        11- Özlem Uludağ       12- Bilal Bezci        13- Özgür Özdemir      14- Aydın Deniz Akdemir      15- Cenan Oran         Antalya 1- Ali Aktaş        2- Hasan Uğur         3- Nizamettin Işık         4- Ulaş Göktaş       5- Nazan Taner        6- Hasan Özdemir      7- Yücel Temiz        8- Alparslan Burak Zorlu        9- Ebru Balcı        10- Cemil Türker       11- Bayram Yıldız       12- Numan Sanlı        13- Murat Özel         14- Ramazan Süren        Artvin   1- Akay Tekin                   Aydın 1- Ömer Özmen  2- Mehmet Emin Erbaş        3- Yüksel Duymaz       4- Bilgen Belkız Arat         5- Asım Kölecik      6- Seçkin Çelik        7- Harun Özdemir      Balıkesir       1- Nevzat Kulaoğlu     2- Mustafa Çakar        3- Tanju Akça         4- Şükran Kabaoğlu     5- Hakan Demirtaş     6- Necla Caner        7- Faruk Kulaksızoğlu Bilecik         1- Muharrem Tüfekçioğlu  2- Recep Fidan        Bingöl  1- Ali Rıza Bozkurt      2- Ayhan Hatusaru     3- Asıf Çetin        Bitlis           1- Müfit Yüksel       2- Ekrem Tatlıcıoğlu  3- Metin Özlük        Bolu  1- Erol Gülen        2- Fatma Çakır        3- Hüseyin Aydın        Burdur           1- Mehmet Küley        Bursa  1- Ahmet Sünnetçioğlu 2- Ramazan Albay        3- Hayrünnisa Kökbıyık     4- Mehmet Karakoyun    5- İbadet Deniz        6- Fahrettin Uludağ       7- Mustafa Süngü        8- Soner Aksoy        9- Hasan Uçar         10- Fikret Serkan       11- Adnan Türkyılmaz 12- Muhammet Altoprak     13- Şaban Çelek        14- Muhammet Kocaman      15- Samet Doğan        16- Ali Yıldırım     17- Fatma Koca 18- Şaban Yıldırım           Çanakkale    1- İbrahim Akkoyun      2- Mehmet Polat Küçükçelik   3- Mesude Kaya         4- Seçkin Gümüş        Çankırı          1- Fatih Hacıoğlu     2- Yaşar Er Çorum 1- Orhan Horan        2- Yalçın Akman        3- Gürcan Akca         4- Mehmet Sarıarslan   Denizli          1- Mehmet Uğur Tatar        2- Taner İzgi         3- Zeliha Güvenç       4- Ramazan Yurtsev      5- Ercan Koç          6- Salih Tekin        7- Süleyman Aslantürk    Diyarbakır       1- Alaattin Parlak       2- Fırat Arığ         3- Deniz Moray Gerçek       4- Mehmet Can          5- Serdal Üşen         6- Abdullah Çelebi       7- Ahmet Akmeşe       8- Fikret Bilgiç       9- Hüseyin Yürük        10- Ömer İpekçi       11- Hacı Ömer Yıldırım     Edirne           1- Cemil Cıvan  2- Hakan Aliçe 3- İbrahim İmamoğlu     Elazığ 1- Kadir Çiçek        2- Uğurhan Ergün        3- Mehmet Sıdık Aran         4- Erhan Emre         5- Abdulkerim Avanoz       Erzincan 1- Enis Başakın      2- Bahattin Seren        Erzurum 1- Teoman Kümbet       2- Kahraman Şimşek       3- Yusuf Türkmen      4- Muhammet Yavuz Selçuk       5- Selahi Çınarlıoğlu  6- Muhammet Recai Demirci      Eskişehir  1- Hasan Tahsin Bayraker     2- Ramazan Güngören     3- Muharrem Akaydın      4- Ümit Aslaner      5- İsmail Erdoğan      6- Mahmut Özkeçeci    Gaziantep        1- Vahit Abuşoğlu     2- Suat Bozkurt      3- Latif Can          4- Bekir Şen          5- Müzeyyen Köse         6- Fetullah Genç         7- Mehmet Dinç         8- Erkan Karakaş      9- Ramazan Diril        10- İsmail Kök          11- Fadime Özbey        12- Sinan Karakaş      Giresun          1- Mehmet Başer        2- Mustafa Kahyaoğlu    3- Sami Kadıoğlu     4- Kaya Erdemir      Gümüşhane 1- Mustafa Atay         2- İlhami Karagül      Hakkari  1- Rıfat Geylan       2- Vahyettin Yılmaz           Hatay  1- Nizam Gövce        2- Hüsamettin Aydın        3- Ayla Ayan         4- Songül Dağ          5- Veysel Karani Zortukoğlu   6- Cahit Ot           7- Muhammet Mücahit Filiz        8- Ahmet Yüksel       9- Uğur Ağırman      10- Mehmet Orhan        Isparta  1- Faruk Algınkılıç   2- Zehra Kütükçü      3- Ali Uysal        4- Nermin Marulcu      Mersin 1- Mustafa Namık Sinanoğlu    2- Ömer Faruk Demirci      3- Erkan Elmas        4- Ali Fethi Kocatürk     5- Kübra Aydoğan      6- Medet Dolaş        7- Cem Karaçubuk    8- Hanife Üzmez        9- Neşe Karakoç      10- Ali Özdemir      11- Ahmet Öz İSTANBUL (1. Bölge) 1- Mehmet Bekaroğlu 2- Şefik Dursun 3- Ekrem Baki 4- Bilgehan Doğru 5- Sıtkı Abdullahoğlu 6- Ahmet Kuru 7- Murat Sözüer 8- Halil Mert 9- Nebahat Çakar 10- Ali Geylani 11- Atıf Özbey 12- Zerrin Budak 13- Yaşar şahin 14- Orhan Şanver 15- Antoni Vilkoşevski 16- Recep Zeki İskender 17- Mehmet Aslan 18- Gülşen Yiğit 19- Hilal Şimşek 20- Ahmet Mutlu 21- Ömer Faruk Gerçek 22- Aydın Şanlıbayrak 23- İsmail Kansu 24- Sinan Kerimakoğlu 25- Metin Kutulubay 26- Fikri Kotan   İSTANBUL (2. Bölge) 1- Numan Kurtulmuş 2- Hasan Basri Aktan 3- Musa Demirci 4- Emel Topçu 5- Türker Saltabaş 6- Cemal Avcı 7- Cahit Başaran 8- Arif Calban 9- Kerime Tunçbilek 10- Recep Doğan 11- Halit Atmaca 12- Mehmet Akif Seylan 13- Hamit Hatip Oğul 14- Abdülkadir Akyol 15- Nazmiye Kabakcı 16- İdris Kara 17- Devrim Alpaslan 18- Elif Gürgöl 19- Ahmet Kabanlı 20- Hanna Yılmaz 21- Esra Hiçdurmaz 22- Mustafa Arslan 23- Erdoğan Tüysüz 24- Hakan Zini 25- Yaşar Demirci 26- Ali Başaran 27- İlker Aydın İSTANBUL (3. Bölge) 1- Zeki Kılıçaslan 2- Mukadder Başeğmez 3- Musa Akbal 4- Erol Erdoğan 5- Yusuf Engin 6- Zeynep Çanak 7- Süleyman Pektaş 8- Yaşar Yerlikaya 9- Atila Yılmaz 10- Zeynep Camcı 11- Selim Darıcı 12- Abdurrahman Çuhadar 13- Fatih Dursunkaya 14- Muhammet Şadi Kaşo 15- Mehmet Faruk Haberveren 16- Yavuz Kaskan 17- Dilşat Tülgen Öztürk 18- Hikmet Yıldırım 19- Abdülkadir Ayyıldız 20- Zübeyir Bekiroğlu 21- Mehmet Kaya 22- Naci Uymaz 23- Muhammet Ali Aygün 24- Fatmagül Yakar 25- Nedim Altun 26- Emrah Eren Diga 27- Servet Yazıcı 28- Yusuf Yıldız İZMİR (1. Bölge) 1- İbrahim Bengi 2- Süleyman Sanlı 3- Lina Gahun 4- Hüseyin Aşıcı 5- Bülent Köroğlu 6- Mehmet Topçuoğlu 7- Hayrettin Ertaş 8- Yılmaz Turan 9- Bilgi Tokel 10- Gülziye Şahin 11- Nihat Demirhan 12- Eyüp Baran 13- Bülent Güçlü İZMİR (2. Bölge) 1- Ömer Vehbi Hatipoğlu 2- Levent Peşker 3- Sibel Sayılkan 4- Hüseyin Tomruk 5  Aydın Demir 6- Mustafa Çakakay 7- Fehim Algan 8- Altan Bozdemir 9- Yılmaz Turan 10- Numan Yıldırım 11- Feran Samet 12- Uğur Güngör 13- Kübra Durmaz KARS 1- Mukail Demir 2- Taner Çetin 3- Muhammet Ali Gökçek KASTAMONU 1- Mücahit Dağdelenoğlu 2- Hasan Mete Dikişçi 3- İbrahim Tevfik Tiryaki KAYSERİ 1- Lütfi Aslanhan 2- Hülya Öztürk 3- İrfan Demir 4- Fatma Oytun 5- Mustafa Ulu 6- Volkan Kıraç 7- Hasan Doğanay 8- Mustafa Köseahmetoğlu 9- Sadullah Kavak KIRIKKALE 1- Bilal Kayaalp KIRKLARELİ 1- Nihat Karaçam 2- Zafer Süpürgeci 3- Yakub Küçüker KIRŞEHİR 1- Hüseyin Armağan 2- Mahmut Bilgiç KOCAELİ 1- Hüseyin Emre Bağce 2- Mehmet Batuk 3- Tülay Çırak 4- Mustafa Süreyya Susam 5- Arif Aküzüm 6- Sami Çakar 7- Mustafa Yaylak 8- Murat Köse 9- Atilla Ertuğrul 10- Yaşar Erdem 11- Çağlar Marangoz KONYA 1- Teoman Rıza Güneri 2- Veli Tolu 3- Mustafa Necati Özkan 4- Süleyman Boyalı 5- Hasan Basri Sayı 6- Fatma Kola Bozkurt 7- Ali Şanal 8- Yaşar Güngör 9- Hüseyin Seleş 10- İsrafil Kösedağ 11- Mevlüt Cihat Şahin 12- Yavuz Sözer 13- Ahmet Arıkoğlu 14- Bülent Canca              KÜTAHYA 1- Mehmet Akif Ulusoy 2- Berna Ergen 3- Ali Osman Şahin 4- Hayati Asiltürk 5- Muammer Yüğrük MALATYA 1- Fikret Karabekmez 2- Hülya Eroğlu 3- Gürsu İnan 4- Mustafa Gümüşboğa 5- Ali Durak 6- Tahsin Özarslan MANİSA 1- İbrahim Yıldırım 2- Sadettin Koç 3- Şaban Arpa 4- Hüseyin Sarı 5- Sibel Onbaşıoğlu 6- Bahaddin Arvasi 7- Mehmet Efe 8- Abdullah Tuzoğlu 9- Halil İbrahim Cumursel 10- Sadık Karaköse KAHRAMANMARAŞ    1- Mustafa Kabalcı 2- Niyazi Güney 3- Ali Fahri Şirikçi 4- Fatih Polat 5- Abdullah Genç 6- Bünyamin Yumrukaya 7- Hacı İbrahim Pıçak 8- Kenan Akkurt MARDİN 1- Mehmet Timurağaoğlu 2- Murat Özmen 3- Musa Öğredik 4- Pervin Çetin 5- Murat Erdinç 6- Ümran Mercen MUĞLA 1- Mehmet Gökdal 2- Gönül Şenol 3- Necla Özcan Yıldırım 4- Muzaffer Tuna 5- Aysel Döşeme 6- Ferat Bölük MUŞ 1- Selahattin Erol 2- Ercan Selvi NEVŞEHİR 1- Miktat Şahin 2- Hulusi Eryılmaz 3- Muhammed Sayılan NİĞDE 1- Yusuf Adıyaman 2- Hasan Türkeş 3- Bülent ince ORDU 1- Mustafa Kemal Şahin 2- Hasan Kartal 3- Kadir Aydın 4- Güzide Baş korkmaz 5- İzzet Nuhoğlu 6- Tuğba Kılıç RİZE 1- Abdullah Günen 2- Necdet Gülbay 3- Recep Peçe SAKARYA 1- Osman İbrahim Baş 2- Recep Özdemir 3- Sabahattin Bedir 4- Ömer Faruk Bürtek 5- İrfan Metin 6- Ebubekir Erbakan Yaşar 7- Zafer Can Kamiloğlu SAMSUN 1- Ahmet Demircan 2- Hasan Tahsin Şengül 3- Kemal Özdemir 4- Nur Seda Şener 5- Faruk Sayın 6- Ünal Orel 7- Yusuf Demircioğlu 8- Ferhat Ayyıldız 9- Mehmet Cürebal SİİRT 1- Mehmet Emin Aydın SİNOP 1- Recep Büyükkayıkçı 2- Hüseyin Şen SİVAS 1- Halil İbrahim Karademir 2- Adem Arslan 3- Sebati Manav 4- BurhanS Pınarbaşı 5- Ferhat Korkmaz TEKİRDAĞ 1- Zeynel Şen 2- Cansu Helin Yarar 3- Ramazan Tahir Eke 4- Abdullah Koca 5- Hasan Tüfekçi 6- Yaşar Caymaz TOKAT 1- Erdal Düzgün 2- Alparslan Akyüz 3- Baha Burak İkikat 4- Mehmet Üneş 5- Fahrettin Başara TRABZON 1- Şeref Malkoç 2- İsmail Hakkı Küçükali 3- Ali Haydar Baş 4- Mehmet Arif Köroğlu 5- Ahmet Aktoğan 6- Murat İskender TUNCELİ 1- Nevin Hedef ŞANLIURFA 1- Abdurrahman Kırıkçı 2- Mahmut Birlik 3- Mehmet Özmodalı 4- Hacı Ömer Faruk Bayram 5- Serkan Arıcı 6- Faruk Yaşar 7- Gülşen Çölgeçen 8- Mehmet Münir Altıparmak 9- İshak Bıdık 10- Adnan Altınsulu 11- Mehmet Kahyaoğlu 12- Demir Evcin UŞAK 1- Ethem Uludağ 2- Mehmet Yaşar 3- Raziye Çetin VAN 1- Halil İbrahim Elban 2- Ahmet Karabulut 3- Erkan Orhan 4- Kenan Gönül 5- Sinan Bilici 6- Erbakan Baysa 7- Arife Bildim 8- Özay İlhan YOZGAT 1- Kazım Arslan 2- Hasan Özdemir 3- Cihangir Caner 4- Çavuş Başer ZONGULDAK 1- Ahmet Gül 2- Emrullah Erdoğan 3- Hüsamettin Emanet 4- Hülya Demiröz 5- Serkan Doğan AKSARAY 1- İbrahim Baykan 2- Hakan Oflaz 3- Sinan Güden BAYBURT 1- Erkan Şengün KARAMAN 1- Abidin Çağlayan 2- Mehmet Macit BATMAN 1- Osman Bağaç 2- Kenan Özoğul 3- Özlem Şahin Ermiş 4- Mehmet Metin Emen ŞIRNAK 1- İskan Uçar 2- Ömer Arasan 3- Selim Binzet 4- Orhan Cumur BARTIN 1- Harun Gündoğan 2- Haydar Kenan Parlatır ARDAHAN 1- Ayhan Akay 2- Berkant Ezer IĞDIR 1- Ferhat Aydın 2- Edip Emre Şeriati YALOVA 1- Halil İbrahim Büyükgümüş 2- Osman Demirel KARABÜK 1- Hayrettin Dilekcan 2- Cemalettin Yavaşcı KİLİS 1- Akif Oğuz 2- Mehmet Dalyanoğlu         OSMANİYE 1- İrfan İlker Şanlı 2- Osman Taşkıran 3- Fatih Gök 4- Mehmet Sünbül DÜZCE 1- Selahattin Aydın 2- Atilla Sağlam -GENEL SEÇİME DOĞRU -HAS PARTİ ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI (2) ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - HAS Parti'nin 12 Haziran Genel Seçimi milletvekili aday listesi belirlendi. Milletvekili adayları, aday gösterildikleri iller ve sıraları şöyle: İSTANBUL (1. Bölge) 1- Mehmet Bekaroğlu 2- Şefik Dursun 3- Ekrem Baki 4- Bilgehan Doğru 5- Sıtkı Abdullahoğlu 6- Ahmet Kuru 7- Murat Sözüer 8- Halil Mert 9- Nebahat Çakar 10- Ali Geylani 11- Atıf Özbey 12- Zerrin Budak 13- Yaşar şahin 14- Orhan Şanver 15- Antoni Vilkoşevski 16- Recep Zeki İskender 17- Mehmet Aslan 18- Gülşen Yiğit 19- Hilal Şimşek 20- Ahmet Mutlu 21- Ömer Faruk Gerçek 22- Aydın Şanlıbayrak 23- İsmail Kansu 24- Sinan Kerimakoğlu 25- Metin Kutulubay 26- Fikri Kotan   İSTANBUL (2. Bölge) 1- Numan Kurtulmuş 2- Hasan Basri Aktan 3- Musa Demirci 4- Emel Topçu 5- Türker Saltabaş 6- Cemal Avcı 7- Cahit Başaran 8- Arif Calban 9- Kerime Tunçbilek 10- Recep Doğan 11- Halit Atmaca 12- Mehmet Akif Seylan 13- Hamit Hatip Oğul 14- Abdülkadir Akyol 15- Nazmiye Kabakcı 16- İdris Kara 17- Devrim Alpaslan 18- Elif Gürgöl 19- Ahmet Kabanlı 20- Hanna Yılmaz 21- Esra Hiçdurmaz 22- Mustafa Arslan 23- Erdoğan Tüysüz 24- Hakan Zini 25- Yaşar Demirci 26- Ali Başaran 27- İlker Aydın İSTANBUL (3. Bölge) 1- Zeki Kılıçaslan 2- Mukadder Başeğmez 3- Musa Akbal 4- Erol Erdoğan 5- Yusuf Engin 6- Zeynep Çanak 7- Süleyman Pektaş 8- Yaşar Yerlikaya 9- Atila Yılmaz 10- Zeynep Camcı 11- Selim Darıcı 12- Abdurrahman Çuhadar 13- Fatih Dursunkaya 14- Muhammet Şadi Kaşo 15- Mehmet Faruk Haberveren 16- Yavuz Kaskan 17- Dilşat Tülgen Öztürk 18- Hikmet Yıldırım 19- Abdülkadir Ayyıldız 20- Zübeyir Bekiroğlu 21- Mehmet Kaya 22- Naci Uymaz 23- Muhammet Ali Aygün 24- Fatmagül Yakar 25- Nedim Altun 26- Emrah Eren Diga 27- Servet Yazıcı 28- Yusuf Yıldız İZMİR (1. Bölge) 1- İbrahim Bengi 2- Süleyman Sanlı 3- Lina Gahun 4- Hüseyin Aşıcı 5- Bülent Köroğlu 6- Mehmet Topçuoğlu 7- Hayrettin Ertaş 8- Yılmaz Turan 9- Bilgi Tokel 10- Gülziye Şahin 11- Nihat Demirhan 12- Eyüp Baran 13- Bülent Güçlü İZMİR (2. Bölge) 1- Ömer Vehbi Hatipoğlu 2- Levent Peşker 3- Sibel Sayılkan 4- Hüseyin Tomruk 5  Aydın Demir 6- Mustafa Çakakay 7- Fehim Algan 8- Altan Bozdemir 9- Yılmaz Turan 10- Numan Yıldırım 11- Feran Samet 12- Uğur Güngör 13- Kübra Durmaz KARS 1- Mukail Demir 2- Taner Çetin 3- Muhammet Ali Gökçek KASTAMONU 1- Mücahit Dağdelenoğlu 2- Hasan Mete Dikişçi 3- İbrahim Tevfik Tiryaki KAYSERİ 1- Lütfi Aslanhan 2- Hülya Öztürk 3- İrfan Demir 4- Fatma Oytun 5- Mustafa Ulu 6- Volkan Kıraç 7- Hasan Doğanay 8- Mustafa Köseahmetoğlu 9- Sadullah Kavak KIRIKKALE 1- Bilal Kayaalp KIRKLARELİ 1- Nihat Karaçam 2- Zafer Süpürgeci 3- Yakub Küçüker KIRŞEHİR 1- Hüseyin Armağan 2- Mahmut Bilgiç KOCAELİ 1- Hüseyin Emre Bağce 2- Mehmet Batuk 3- Tülay Çırak 4- Mustafa Süreyya Susam 5- Arif Aküzüm 6- Sami Çakar 7- Mustafa Yaylak 8- Murat Köse 9- Atilla Ertuğrul 10- Yaşar Erdem 11- Çağlar Marangoz KONYA 1- Teoman Rıza Güneri 2- Veli Tolu 3- Mustafa Necati Özkan 4- Süleyman Boyalı 5- Hasan Basri Sayı 6- Fatma Kola Bozkurt 7- Ali Şanal 8- Yaşar Güngör 9- Hüseyin Seleş 10- İsrafil Kösedağ 11- Mevlüt Cihat Şahin 12- Yavuz Sözer 13- Ahmet Arıkoğlu 14- Bülent Canca              KÜTAHYA 1- Mehmet Akif Ulusoy 2- Berna Ergen 3- Ali Osman Şahin 4- Hayati Asiltürk 5- Muammer Yüğrük MALATYA 1- Fikret Karabekmez 2- Hülya Eroğlu 3- Gürsu İnan 4- Mustafa Gümüşboğa 5- Ali Durak 6- Tahsin Özarslan MANİSA 1- İbrahim Yıldırım 2- Sadettin Koç 3- Şaban Arpa 4- Hüseyin Sarı 5- Sibel Onbaşıoğlu 6- Bahaddin Arvasi 7- Mehmet Efe 8- Abdullah Tuzoğlu 9- Halil İbrahim Cumursel 10- Sadık Karaköse KAHRAMANMARAŞ    1- Mustafa Kabalcı 2- Niyazi Güney 3- Ali Fahri Şirikçi 4- Fatih Polat 5- Abdullah Genç 6- Bünyamin Yumrukaya 7- Hacı İbrahim Pıçak 8- Kenan Akkurt MARDİN 1- Mehmet Timurağaoğlu 2- Murat Özmen 3- Musa Öğredik 4- Pervin Çetin 5- Murat Erdinç 6- Ümran Mercen MUĞLA 1- Mehmet Gökdal 2- Gönül Şenol 3- Necla Özcan Yıldırım 4- Muzaffer Tuna 5- Aysel Döşeme 6- Ferat Bölük MUŞ 1- Selahattin Erol 2- Ercan Selvi NEVŞEHİR 1- Miktat Şahin 2- Hulusi Eryılmaz 3- Muhammed Sayılan NİĞDE 1- Yusuf Adıyaman 2- Hasan Türkeş 3- Bülent ince ORDU 1- Mustafa Kemal Şahin 2- Hasan Kartal 3- Kadir Aydın 4- Güzide Baş korkmaz 5- İzzet Nuhoğlu 6- Tuğba Kılıç RİZE 1- Abdullah Günen 2- Necdet Gülbay 3- Recep Peçe SAKARYA 1- Osman İbrahim Baş 2- Recep Özdemir 3- Sabahattin Bedir 4- Ömer Faruk Bürtek 5- İrfan Metin 6- Ebubekir Erbakan Yaşar 7- Zafer Can Kamiloğlu SAMSUN 1- Ahmet Demircan 2- Hasan Tahsin Şengül 3- Kemal Özdemir 4- Nur Seda Şener 5- Faruk Sayın 6- Ünal Orel 7- Yusuf Demircioğlu 8- Ferhat Ayyıldız 9- Mehmet Cürebal SİİRT 1- Mehmet Emin Aydın SİNOP 1- Recep Büyükkayıkçı 2- Hüseyin Şen SİVAS 1- Halil İbrahim Karademir 2- Adem Arslan 3- Sebati Manav 4- BurhanS Pınarbaşı 5- Ferhat Korkmaz TEKİRDAĞ 1- Zeynel Şen 2- Cansu Helin Yarar 3- Ramazan Tahir Eke 4- Abdullah Koca 5- Hasan Tüfekçi 6- Yaşar Caymaz TOKAT 1- Erdal Düzgün 2- Alparslan Akyüz 3- Baha Burak İkikat 4- Mehmet Üneş 5- Fahrettin Başara TRABZON 1- Şeref Malkoç 2- İsmail Hakkı Küçükali 3- Ali Haydar Baş 4- Mehmet Arif Köroğlu 5- Ahmet Aktoğan 6- Murat İskender TUNCELİ 1- Nevin Hedef ŞANLIURFA 1- Abdurrahman Kırıkçı 2- Mahmut Birlik 3- Mehmet Özmodalı 4- Hacı Ömer Faruk Bayram 5- Serkan Arıcı 6- Faruk Yaşar 7- Gülşen Çölgeçen 8- Mehmet Münir Altıparmak 9- İshak Bıdık 10- Adnan Altınsulu 11- Mehmet Kahyaoğlu 12- Demir Evcin UŞAK 1- Ethem Uludağ 2- Mehmet Yaşar 3- Raziye Çetin VAN 1- Halil İbrahim Elban 2- Ahmet Karabulut 3- Erkan Orhan 4- Kenan Gönül 5- Sinan Bilici 6- Erbakan Baysa 7- Arife Bildim 8- Özay İlhan YOZGAT 1- Kazım Arslan 2- Hasan Özdemir 3- Cihangir Caner 4- Çavuş Başer ZONGULDAK 1- Ahmet Gül 2- Emrullah Erdoğan 3- Hüsamettin Emanet 4- Hülya Demiröz 5- Serkan Doğan AKSARAY 1- İbrahim Baykan 2- Hakan Oflaz 3- Sinan Güden BAYBURT 1- Erkan Şengün KARAMAN 1- Abidin Çağlayan 2- Mehmet Macit BATMAN 1- Osman Bağaç 2- Kenan Özoğul 3- Özlem Şahin Ermiş 4- Mehmet Metin Emen ŞIRNAK 1- İskan Uçar 2- Ömer Arasan 3- Selim Binzet 4- Orhan Cumur BARTIN 1- Harun Gündoğan 2- Haydar Kenan Parlatır ARDAHAN 1- Ayhan Akay 2- Berkant Ezer IĞDIR 1- Ferhat Aydın 2- Edip Emre Şeriati YALOVA 1- Halil İbrahim Büyükgümüş 2- Osman Demirel KARABÜK 1- Hayrettin Dilekcan 2- Cemalettin Yavaşcı KİLİS 1- Akif Oğuz 2- Mehmet Dalyanoğlu         OSMANİYE 1- İrfan İlker Şanlı 2- Osman Taşkıran 3- Fatih Gök 4- Mehmet Sünbül DÜZCE 1- Selahattin Aydın 2- Atilla Sağlam

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